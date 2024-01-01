Несут не только взрывчатку. Морские дроны СБУ могут стрелять – видео

Морские дроны СБУ под названием Sea Baby могут не только нести взрывчатку. Они еще способны стрелять ракетами.

Раскрыта новая функция морских дронов

Морские дроны от СБУ не только несут взрывчатку, но и стреляют. Служба показала видео применения такого дрона.

В настоящее время СБУ использует два дрона собственного производства. Первый – Sea Baby. Он не только несет 850 кг заряда, оснащен связью стоимостью 300 тысяч долларов, но и имеет огнеметную систему. То есть способен стрелять по врагу. Второй – "Мамай" – дрон-камикадзе, который доносит 450 кг взрывчатки в любую точку Черного моря.

Что этому предшествовало

Напомним, что в августе глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что морские дроны – это уникальная разработка спецслужбы. Именно они успешно атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".

А также под ударом этих дронов оказались корабли "Самум" и "Павел Державин". Кроме того, они нанесли повреждения крупному военному буксиру врага "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

Также в Службе безопасности Украины недавно сообщили, что имеют на вооружении еще один морской дрон, помогающий проводить операции в Черном море. Название его – "Мамай".