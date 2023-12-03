Российские террористы возобновили заграждения от морских дронов в бухте Севастополя временно оккупированного Крыма. Раньше их повредила непогода.

Россияне возобновили заграждение от морских дронов в Крыму

На спутниковых снимках можно увидеть, что после непогоды, накрывшей Крым 27 ноября, боновые заграждения были смыты волнами.

Стоит добавить, что эти заграждения террористы установили для того, чтобы оградить свои военные корабли от атак украинских надводных дронов.

Here's new imagery of Russia's Sevastopol harbor defenses in Crimea that were recently battered by storms. pic.twitter.com/q04uVxyOnI — Brady Africk (@bradyafr) December 2, 2023

Что известно об украинских морских дронах

24 августа глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия уничтожает до 70% украинских морских дронов-камикадзе, но это эффективное оружие.

Буданов также подчеркнул, что морские дроны – это оружие сдерживания, а не наступления. Они могут парализовать деятельность флота.

По его словам, Украина уже освоила «нормальное такое серийное производство» морских дронов-камикадзе.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы во второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут его восстановить до конца 2023 года.

16 августа телеканал CNN опубликовал видео, на котором зафиксирован момент июльской атаки экспериментального морского дрона.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что беспилотник Морской малыш – результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба провела и первый — в октябре 2022 года.