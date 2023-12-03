Російські терористи відновили загородження від морських дронів у бухті Севастополя тимчасово окупованого Криму. Раніше їх пошкодила негода.

Росіяни відновили загородження від морських дронів у Криму

На супутникових знімках можна побачити, що після негоди, яка накрила Крим 27 листопада, бонові загородження були змиті хвилями.

Варто додати, що ці загородження терористи встановили для того, аби захистити свої військові кораблі від атак українських надводних дронів.

Here's new imagery of Russia's Sevastopol harbor defenses in Crimea that were recently battered by storms. pic.twitter.com/q04uVxyOnI — Brady Africk (@bradyafr) December 2, 2023

Що відомо про українські морські дрони

24 серпня голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія знищує до 70% українських морських дронів-камікадзе, але це ефективна зброя.

Буданов також підкреслив, що морські дрони — це зброя стримування, а не наступу. Вони можуть паралізувати діяльність флоту.

За його словами, Україна вже освоїла «нормальне таке серійне виробництво» морських дронів-камікадзе.

У ніч на 17 липня на Кримському мосту прогриміли вибухи вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії, після чого весь рух по ньому було зупинено. Росіяни визнають, що не зможуть відновити його до кінця 2023 року.

16 серпня телеканал CNN опублікував відео, на якому зафіксовано момент липневої атаки експериментального морського дрона.

Голова СБУ Василь Малюк розповів журналістам, що безпілотник Морський малюк — результат багатомісячних розробок, які почалися відразу після повномасштабного вторгнення Росії.

Він уперше визнав причетність України до другого підриву Кримського мосту. У липні він заявив, що його спецслужба здійснила і перший — у жовтні 2022 року.