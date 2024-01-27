ВСУ дронами подбили два танка РФ в Херсонской области — видео

Украинские защитники подбили два российских танка в Херсонской области. Военные использовали FPV-дроны.

Пограничники с дронов попали по российским танкам в Херсонской области

Силы обороны Украины вместе с бойцами Госпогранслужбы ударили с дронов по танкам армии РФ на Херсонском направлении.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

На видео запечатлена боевая работа украинских воинов. Защитникам удалось обнаружить и атаковать два российских танка.

На опубликованных кадрах заметно, что FPV-дроны украинских защитников метко целят по вражеской технике. После этого танки вспыхнули.

Два танка уничтожили пограничники совместно с Силами обороны в Херсонской области, – говорится в сообщении пограничников. Поделиться

Потери России на войне в Украине

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 381 тыс оккупантов.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Российские оппозиционные СМИ подтвердили поименный список из более 43 тыс российских солдат, погибших на войне, среди них минимум 3 тыс офицеров. Отмечается, что реальные потери российской армии значительно больше.