Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть раненый

Армия РФ ударила по Тягинце в Херсонской области. Есть раненый.

Армия РФ обстреляла Херсонщину

Как отмечается, в результате обстрела травм получил 66-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Потери России на войне в Украине

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 381 тыс. оккупантов.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Российские оппозиционные СМИ подтвердили поименный список из более 43 тыс. российских солдат, погибших на войне, среди них минимум 3 тыс. офицеров. Отмечается, что реальные потери российской армии значительно больше.