Армия РФ ударила ракетой по Мирнограду в Донецкой области. Есть трое раненых

Российские военные 28 января атаковали Мирноград Донецкой области. В результате вражеской атаки ранены три человека, из них ребенку 15 лет.

Что известно об обстреле РФ Мирнограда

оккупанты обстреляли жилой массив города в 1:30 28 января. Находясь в собственных домах, получили минно-взрывные травмы, резаные раны и ушибы 15-летний юноша и мужчина 35 лет. Также черепно-мозговую травму получила 30-летняя женщина.

Из-за разрывов вражеских снарядов повреждены 14 многоквартирных домов, учебные заведения, а также 9 автомобилей в Мирнограде.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Донецкой области

Напомним, в ночь на 26 января российские захватчики ударили двумя ракетами по городу Мирноград Донецкой области. В эпицентре взрывов оказался жилищный сектор. Пострадали шесть человек, среди них двое детей.

Также 27 января захватчики ударили по Славянску. Генштаб сообщил, что россияне ударили баллистической ракетой "Искандер".

В результате атаки был разрушен керамический цех, повреждены многоэтажки и детсад в Славянске.