РФ атаковала Никопольщину дронами и артиллерией. Есть раненый
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Никопольщину дронами и артиллерией. Есть раненый

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Никополь
Читати українською

27 января армия РФ массированно обстреливала Никопольский район из дронов и артиллерии. От вражеских “прилетов” пострадал пенсионер.

Российские войска выпустили по Никопольскому району 12 дронов

В течение суток 27 января враг атаковал Никопольский район Днепропетровской области 12 дронами-камикадзе и артиллерией, ранен 61-летний мужчина.

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Лисак отметил, что россияне целили по районному центру и селам Марганецкой громады.

По его словам, ранен 61-летний мужчина, но от госпитализации он отказался.

Повреждены 6 частных домов, 5 хозяйственных построек, автомобили. Задело и линию электропередач, – добавил начальник Днепропетровской ОВА.

Последствия атак еще уточняются.

Обстрелы Никополя: что известно

Никополь находится под постоянными обстрелами окупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

В результате одной из атак БпЛА в январе в Никополе был поврежден легковой автомобиль, где находились пассажиры.

Российская армия ударила по Никопольскому району в Днепропетровской области, в результате чего пострадали два человека.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ целый день обстреливает Никополь из артиллерии и дронов. Есть раненые
Евгений Евтушенко. Никопольская РВА
Никополь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Никополь из артиллерии. Есть погибшие
Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Никополь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская армия атаковала Никопольщину с дронов и артиллерии
Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Никополь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.