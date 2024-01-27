РФ атаковала Никопольщину дронами и артиллерией. Есть раненый

27 января армия РФ массированно обстреливала Никопольский район из дронов и артиллерии. От вражеских “прилетов” пострадал пенсионер.
Российские войска выпустили по Никопольскому району 12 дронов
В течение суток 27 января враг атаковал Никопольский район Днепропетровской области 12 дронами-камикадзе и артиллерией, ранен 61-летний мужчина.
Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Лисак отметил, что россияне целили по районному центру и селам Марганецкой громады.
По его словам, ранен 61-летний мужчина, но от госпитализации он отказался.
Последствия атак еще уточняются.
Обстрелы Никополя: что известно
Никополь находится под постоянными обстрелами окупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области.
В результате одной из атак БпЛА в январе в Никополе был поврежден легковой автомобиль, где находились пассажиры.
Российская армия ударила по Никопольскому району в Днепропетровской области, в результате чего пострадали два человека.
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