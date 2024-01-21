Российская армия атаковала Никопольщину с дронов и артиллерии

Из-за вражеских обстрелов в самом Никополе 21 января повреждены две пятиэтажки, шесть жилых зданий, предприятие и три хозяйственных постройки.

Армия РФ целый день обстреливала Никопольский район Днепропетровской области

Российские военные за день семь раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и трижды обстреляли из артиллерии, в результате чего разрушено много зданий.

Об этом сообщил вечером 21 января в Telegram глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Из-за обстрелов в самом Никополе повреждены две пятиэтажки и шесть частных домов. В одном из домов произошло возгорание. Огонь обуздали чрезвычайники. Разрущены и предприятие и три хозяйственных постройки. Задет газопровод и линия электропередач, – написал глава ОВА в Telegram. Поделиться

По его данным, погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.

Никополь под вражеским огнем

Российская армия 21 декабря обстреляла Никополь Днепропетровской области, из-за чего погибли два человека.

Утром оккупанты из артиллерии произвели 5 выстрелов по городу. В результате атаки погибли две женщины 60 и 46 лет.

Кроме того, ранен 86-летний мужчина. Спасатели вытащили его из разбитого дома. Пострадавшего забрали в больницу.

Спасатели добавляют, что повреждены 4 частных жилых дома, 3 хозяйственные сооружения и линия электропередач.