Российская армия атаковала Никопольщину с дронов и артиллерии

Из-за вражеских обстрелов в самом Никополе 21 января повреждены две пятиэтажки, шесть жилых зданий, предприятие и три хозяйственных постройки.
Армия РФ целый день обстреливала Никопольский район Днепропетровской области
Российские военные за день семь раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и трижды обстреляли из артиллерии, в результате чего разрушено много зданий.
Об этом сообщил вечером 21 января в Telegram глава областной военной администрации Сергей Лысак.
По его данным, погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.
Никополь под вражеским огнем
Российская армия 21 декабря обстреляла Никополь Днепропетровской области, из-за чего погибли два человека.
Утром оккупанты из артиллерии произвели 5 выстрелов по городу. В результате атаки погибли две женщины 60 и 46 лет.
Кроме того, ранен 86-летний мужчина. Спасатели вытащили его из разбитого дома. Пострадавшего забрали в больницу.
Спасатели добавляют, что повреждены 4 частных жилых дома, 3 хозяйственные сооружения и линия электропередач.
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