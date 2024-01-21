Російська армія атакувала Нікопольщину з дронів та артилерії

Через ворожі обстріли у самому Нікополі 21 січня пошкоджені дві п’ятиповерхівки, шість житлових будівель, підприємство і три господарські споруди.
Армія РФ цілий день обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровщини
Російські військові за день сім разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе і тричі обстріляли з артилерії, внаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив ввечері 21 січня у Telegram голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його даними, загиблих і постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Нікополь під ворожим вогнем
Російська армія 21 грудня обстріляла Нікополь Дніпропетровської області, через що загинули двоє людей.
Зранку окупанти з артилерії здійснили 5 пострілів по місту. Внаслідок атаки загинуло дві жінки 60 та 46 років.
Крім того, поранено 86-річного чоловіка. Рятувальники витягли його з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні.
Рятувальники додають, що пошкоджено 4 приватні житлові будинки, 3 господарчі споруди та лінію електропередач.
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