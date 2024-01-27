РФ атакувала Нікопольщину дронами та артилерією. Є поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Нікопольщину дронами та артилерією. Є поранений

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікопольщина

27 січня армія РФ масовано обстрілювала Нікопольський район з дронів та артилерії. Від ворожих “прильотів” постраждав пенсіонер.

Російські війська випустили по Нікопольському району 12 дронів

Протягом доби 27 січня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області 12 дронами-камікадзе та артилерією, поранено 61-річного чоловіка.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Лисак зазначив, що росіяни цілили по районному центру та селам Марганецької громади.

За його словами, поранено 61-річного чоловіка, але від госпіталізації він відмовився.

Пошкоджені 6 приватних будинків, 5 господарських споруд, автомобілі. Зачепило й лінію електропередач, – додав начальник Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атак ще уточнюються.

Обстріли Нікополя: що відомо

Нікополь перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Внаслідок однієї з атак БпЛА у січні у Нікополі було пошкоджено легкове авто, де знаходились пасажири.

Російська армія ударила по Нікопольському району в Дніпропетровській області, унаслідок чого постраждали двоє людей.

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