РФ атакувала Нікопольщину дронами та артилерією. Є поранений

27 січня армія РФ масовано обстрілювала Нікопольський район з дронів та артилерії. Від ворожих “прильотів” постраждав пенсіонер.

Російські війська випустили по Нікопольському району 12 дронів

Протягом доби 27 січня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області 12 дронами-камікадзе та артилерією, поранено 61-річного чоловіка.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Лисак зазначив, що росіяни цілили по районному центру та селам Марганецької громади.

За його словами, поранено 61-річного чоловіка, але від госпіталізації він відмовився.

Пошкоджені 6 приватних будинків, 5 господарських споруд, автомобілі. Зачепило й лінію електропередач, – додав начальник Дніпропетровської ОВА. Поширити

Наслідки атак ще уточнюються.

Обстріли Нікополя: що відомо

Нікополь перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Внаслідок однієї з атак БпЛА у січні у Нікополі було пошкоджено легкове авто, де знаходились пасажири.

Російська армія ударила по Нікопольському району в Дніпропетровській області, унаслідок чого постраждали двоє людей.