РФ атакувала Нікопольщину дронами та артилерією. Є поранений

27 січня армія РФ масовано обстрілювала Нікопольський район з дронів та артилерії. Від ворожих “прильотів” постраждав пенсіонер.
Російські війська випустили по Нікопольському району 12 дронів
Протягом доби 27 січня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області 12 дронами-камікадзе та артилерією, поранено 61-річного чоловіка.
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Лисак зазначив, що росіяни цілили по районному центру та селам Марганецької громади.
За його словами, поранено 61-річного чоловіка, але від госпіталізації він відмовився.
Наслідки атак ще уточнюються.
Обстріли Нікополя: що відомо
Нікополь перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
Внаслідок однієї з атак БпЛА у січні у Нікополі було пошкоджено легкове авто, де знаходились пасажири.
Російська армія ударила по Нікопольському району в Дніпропетровській області, унаслідок чого постраждали двоє людей.
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