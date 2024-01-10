Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области. Есть погибший

Российская армия утром 10 января нанесла удар по одному из угольнодобывающих предприятий города Мирноград Донецкой области, погиб мужчина.
Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде
Ракета попала в трехэтажное админздание, в результате чего произошло частичное разрушение здания с 3 по 1 этажа. По информации под завалами находился 1 человек.
В ходе аварийно-спасательных работ спасатели 9 государственного пожарно-спасательного отряда из-под завалов изъяли тело мужчины (анкетные данные устанавливаются)".
Спасатели разобрали 85 тонн разрушенных строительных конструкций. Аварийно-спасательные работы завершены.
Российские террористы сбросили КАБы на село в Харьковской области
Российская армия 10 января нанесла авиаудары по Купянскому району в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов e Telegram.
Отмечается, что в результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина.
Также было повреждено 10 частных домов, магазин. В результате обстрела возник пожар в школе. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-