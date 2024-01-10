Армия РФ обстреляла детский оздоровительный центр в Харькове
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла детский оздоровительный центр в Харькове

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Игрушка
Читати українською

Ночью 9 января российские оккупанты обстреляли Харьков. В частности, оккупанты ударили по детскому оздоровительному центру на окраине города.

Что известно о ночной атаке РФ по Харькову

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове.

Только гражданский объект!, — говорится в сообщении.

Руководитель Харьковской областной военной администрации добавил, что информация о пострадавших не поступала, а в момент обстрела в помещениях оздоровительного центра людей не было.

Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

К слову, ужину 9 января войска РФ нанесли удары по Харькову. По информации ОВА, оккупанты нанесли удары, предварительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300 с территории Белгорода.

Обстрелы Харьковской области

Россияне с начала полномасштабного вторжения регулярно наносят удары по Харке и области. В частности, 7 января оккупанты обстреляли ряд поселков Купянского района. В результате атак есть жертвы и раненые среди гражданского населения.

Также 6 января захватчики атаковали два города в Харьковской области. Ранения получили два человека.

2 января около 07:30 вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам центральной части Харькова.

Зафиксировано три попадания ракет в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 — ранены.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Харьков ракетами. В городе прозвучали взрывы
Армия РФ атаковала Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Три человека погибли из-за ракетной атаки РФ на Харьковщину и Хмельниччину
Алексей Кулеба
Харьковщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ не фиксируют подготовку армии РФ к наступлению на Харьков
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.