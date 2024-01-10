Армия РФ обстреляла детский оздоровительный центр в Харькове

Ночью 9 января российские оккупанты обстреляли Харьков. В частности, оккупанты ударили по детскому оздоровительному центру на окраине города.
Что известно о ночной атаке РФ по Харькову
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове.
Руководитель Харьковской областной военной администрации добавил, что информация о пострадавших не поступала, а в момент обстрела в помещениях оздоровительного центра людей не было.
Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.
К слову, ужину 9 января войска РФ нанесли удары по Харькову. По информации ОВА, оккупанты нанесли удары, предварительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300 с территории Белгорода.
Обстрелы Харьковской области
Россияне с начала полномасштабного вторжения регулярно наносят удары по Харке и области. В частности, 7 января оккупанты обстреляли ряд поселков Купянского района. В результате атак есть жертвы и раненые среди гражданского населения.
Также 6 января захватчики атаковали два города в Харьковской области. Ранения получили два человека.
2 января около 07:30 вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам центральной части Харькова.
Зафиксировано три попадания ракет в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 — ранены.
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