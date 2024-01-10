Армія РФ обстріляла дитячий оздоровчий центр у Харкові

Уночі 9 січня російські окупанти обстріляли Харків. Зокрема, окупанти ударили по дитячому оздоровчому центру на околиці міста.

Що відомо про нічну атаку РФ по Харкову

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові.

Виключно цивільний об‘єкт!, — йдеться у повідомленні. Поширити

Як зазначив Синєгубов, зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За даними ОВА, за останню добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.

Вчора близько 9:30 у селі Слобожанське Харківського району через ворожий обстріл були пошкоджені опори ліній електропередач. Також після повторного обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації додав, що інформація про постраждалих наразі не надходила, а в момент обстрілу у приміщеннях оздоровчого центру людей не було.

Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.

До слова, вечері 9 січня війська РФ завдали ударів по Харкову. За інформацією ОВА, окупанти завдали ударів, попередньо, із зенітно-ракетного комплексу С-300 з території Бєлгорода.

Обстріли Харківської області

Росіяни з початку повномасштабного вторгнення регулярно завдають ударів по Харкою та області. Зокрема, 7 січня окупанти обстріляли низку селищ Купʼянського району. Внаслідок атак є жертви й поранені серед цивільного населення.

Також 6 січня загарбники атакували два міста у Харківській області. Поранення отримали двоє людей.

2 січня близько 07:30 збройні сили РФ завдали масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини Харкова.

Зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі. Дві людини загинуло, ще 62 — поранено.