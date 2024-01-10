Армія РФ вдарила по вугільному підприємству у Мирнограді на Донеччині. Є загиблий

Російська армія вранці 10 січня завдала удару по одному із вугільнодобувних підприємств міста Мирноград на Донеччині, загинув чоловік.
Армія РФ вдарила по вугільному підприємству у Мирнограді
Ракета поцілила в триповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого відбулось часткове руйнування будівлі з 3 по 1 поверхи. За інформацією під завалами перебувала 1 особа.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники 9 державного пожежно-рятувального загону з-під завалів вилучили тіло чоловіка (анкетні дані встановлюються)".
Рятувальники розібрали 85 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені.
Російські терористи скинули КАБи на село на Харківщині
Російська армія 10 січня завдала авіаударів по Куп'янському району в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.
Про це повідомляє головf Харківської ОВА Олег Синєгубов e Telegram.
Зазначається, що внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка.
Також було пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Унаслідок обстрілу виникла пожежа в школі. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.
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