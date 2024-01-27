Россия атаковала ракетами Полтавщину. Горит промышленный объект

Около 21:00 27 января враг атаковал Полтавскую область ракетами. Было попадание в промышленное предприятие в Кременчугском районе, начался пожар.

В Кременчугском районе горит промышленный объект

Российские военные обстреляли Кременчугский район Полтавской области. В результате атаки попадание в промышленный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Полтавской ОВФилипа Пронина.

Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО, – сообщил глава ОВА. Поделиться

По его словам есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы, – добавил Пронин. Поделиться

Количество пострадавших в Кременчуге

В результате ракетной атаки РФ 22 сентября в Кременчуге пострадали 32 человека, среди них трое детей. 16 человек госпитализированы, один человек погиб.

По словам главы РВА Олега Ледника, погиб мужчина. Пострадавшие дети лечатся амбулаторно.

Три человека находятся в тяжелом состоянии в больнице, их прооперировали.

Другие – средней степени тяжести. Созданы семь комиссий, которые проводят обследование разрушенных домов, разрушенных квартир. Также некоторые благотворительные фонды готовы участвовать в компенсационных расходах, но этот вопрос нужно будет уточнять. Поделиться

Взрывной волной повреждены несколько жилых домов в центральной части Кременчуга. Выбиты окна, повреждена кровля, кое-где есть разрушение отделки фасадов.