Россия атаковала ракетами Полтавщину. Горит промышленный объект

Около 21:00 27 января враг атаковал Полтавскую область ракетами. Было попадание в промышленное предприятие в Кременчугском районе, начался пожар.
В Кременчугском районе горит промышленный объект
Российские военные обстреляли Кременчугский район Полтавской области. В результате атаки попадание в промышленный объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Полтавской ОВФилипа Пронина.
По его словам есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар.
Количество пострадавших в Кременчуге
В результате ракетной атаки РФ 22 сентября в Кременчуге пострадали 32 человека, среди них трое детей. 16 человек госпитализированы, один человек погиб.
По словам главы РВА Олега Ледника, погиб мужчина. Пострадавшие дети лечатся амбулаторно.
Три человека находятся в тяжелом состоянии в больнице, их прооперировали.
Взрывной волной повреждены несколько жилых домов в центральной части Кременчуга. Выбиты окна, повреждена кровля, кое-где есть разрушение отделки фасадов.
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