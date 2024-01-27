Росія атакувала ракетами Полтавщину. Горить промисловий обʼєкт

Близько 21.00 27 січня ворог атакував Полтавську область ракетами. Було влучання у промислове підприємство у Кременчуцькому районі, зайнялася пожежа.

У Кременчуцькому районі горить промисловий об'єкт

Російські військові обстріляли Кременчуцький район Полтавської області. В результаті атаки є влучання в промисловий обʼєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО, – повідомив глава ОВА. Поширити

За його словами є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу.

Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби, – додав Пронін. Поширити

Кількість постраждалих у Кременчуку

Внаслідок ракетної атаки РФ 22 вересня у Кременчуці постраждали 32 людини, серед них троє дітей. 16 осіб госпіталізовано, одна людина загинула.

За словами голови РВА Олега Лєдніка, загинув чоловік. Постраждалі діти лікуються амбулаторно.

Троє людей перебувають в тяжкому стані в лікарні, їх прооперували.

Інші – середнього ступеня тяжкості. Створено сім комісій, які проводять обстеження зруйнованих осель, зруйнованих квартир. Також деякі благодійні фонди готові брати участь у компенсаційних витратах, але це питання треба буде уточнювати. Поширити

Вибуховою хвилею пошкоджено декілька житлових будинків в центральній частині Кременчука. Вибиті вікна, пошкоджена покрівля, подекуди є руйнування оздоблення фасадів.