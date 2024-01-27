Росія атакувала ракетами Полтавщину. Горить промисловий обʼєкт

Близько 21.00 27 січня ворог атакував Полтавську область ракетами. Було влучання у промислове підприємство у Кременчуцькому районі, зайнялася пожежа.
У Кременчуцькому районі горить промисловий об'єкт
Російські військові обстріляли Кременчуцький район Полтавської області. В результаті атаки є влучання в промисловий обʼєкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
За його словами є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу.
Кількість постраждалих у Кременчуку
Внаслідок ракетної атаки РФ 22 вересня у Кременчуці постраждали 32 людини, серед них троє дітей. 16 осіб госпіталізовано, одна людина загинула.
За словами голови РВА Олега Лєдніка, загинув чоловік. Постраждалі діти лікуються амбулаторно.
Троє людей перебувають в тяжкому стані в лікарні, їх прооперували.
Вибуховою хвилею пошкоджено декілька житлових будинків в центральній частині Кременчука. Вибиті вікна, пошкоджена покрівля, подекуди є руйнування оздоблення фасадів.
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