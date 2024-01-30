Російські окупанти обстріляли Херсонщину з дронів. Є загиблий

У Бериславі Херсонської області внаслідок російської атаки із застосуванням безпілотника сьогодні, 30 січня, загинув місцевий житель.

У Бериславі росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного

У Бериславі російські окупанти вбили мешканця міста — скинули на нього боєприпас з дрона.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації у Telegram.

Зазначається, що ворог скинув з дрона вибухівку, що призвело до смертельного поранення жителя Берислава.

Російська армія вкотре атакувала Берислав з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки смертельні поранення отримав місцевий житель. Загиблому було 35 років, — розповіли в адміністрації. Поширити

Обстріли армією РФ Берислава: що відомо

30 січня вдень російські загарбники завдали авіаудара по Бериславському району Херсонської області.

Вони влучили у житлові будинки у двох населених пунктах. Один з них припав на будівлю "Пункту незламності".

За попередніми даними, внаслідок ворожих ударів ніхто з місцевих жителів не постраждав.

29 січня росармія завдала авіаудару по Бериславу — тоді постраждала багатоповерхівка.

28 січня окупанти скинули вибухівку на цивільного чоловіка в Бериславі.

До цього російські терористи 27 січня також атакували дронами Берислав. Внаслідок удару загинув цивільний.