Російські окупанти обстріляли Херсонщину з дронів. Є загиблий
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти обстріляли Херсонщину з дронів. Є загиблий

Херсонська ОВА
Берислав
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У Бериславі Херсонської області внаслідок російської атаки із застосуванням безпілотника сьогодні, 30 січня, загинув місцевий житель.

У Бериславі росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного

У Бериславі російські окупанти вбили мешканця міста — скинули на нього боєприпас з дрона.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації у Telegram.

Зазначається, що ворог скинув з дрона вибухівку, що призвело до смертельного поранення жителя Берислава.

Російська армія вкотре атакувала Берислав з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки смертельні поранення отримав місцевий житель. Загиблому було 35 років, — розповіли в адміністрації.

Обстріли армією РФ Берислава: що відомо

30 січня вдень російські загарбники завдали авіаудара по Бериславському району Херсонської області.

Вони влучили у житлові будинки у двох населених пунктах. Один з них припав на будівлю "Пункту незламності".

За попередніми даними, внаслідок ворожих ударів ніхто з місцевих жителів не постраждав.

29 січня росармія завдала авіаудару по Бериславу — тоді постраждала багатоповерхівка.

28 січня окупанти скинули вибухівку на цивільного чоловіка в Бериславі.

До цього російські терористи 27 січня також атакували дронами Берислав. Внаслідок удару загинув цивільний.

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Категорія
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Категорія
Україна
Дата публікації
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Окупанти РФ вбили цивільного у Бериславі, скинувши вибухівку з дрона
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
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Армія РФ скинула вибухівку з безпілотників на Берислав на Херсонщині. Є загиблий
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Берислав

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