Російські окупанти обстріляли Херсонщину з дронів. Є загиблий

У Бериславі Херсонської області внаслідок російської атаки із застосуванням безпілотника сьогодні, 30 січня, загинув місцевий житель.
У Бериславі росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного
У Бериславі російські окупанти вбили мешканця міста — скинули на нього боєприпас з дрона.
Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації у Telegram.
Зазначається, що ворог скинув з дрона вибухівку, що призвело до смертельного поранення жителя Берислава.
Обстріли армією РФ Берислава: що відомо
30 січня вдень російські загарбники завдали авіаудара по Бериславському району Херсонської області.
Вони влучили у житлові будинки у двох населених пунктах. Один з них припав на будівлю "Пункту незламності".
За попередніми даними, внаслідок ворожих ударів ніхто з місцевих жителів не постраждав.
29 січня росармія завдала авіаудару по Бериславу — тоді постраждала багатоповерхівка.
28 січня окупанти скинули вибухівку на цивільного чоловіка в Бериславі.
До цього російські терористи 27 січня також атакували дронами Берислав. Внаслідок удару загинув цивільний.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-