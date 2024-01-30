Российские оккупанты обстреляли Херсонщину с дронов. Есть погибший

В Бериславе Херсонской области в результате российской атаки с применением беспилотника сегодня, 30 января, погиб местный житель.
В Бериславе россияне сбросили взрывчатку с дрона на мирного жителя
В Бериславе российские оккупанты убили жителя города – сбросили на него боеприпас с дрона.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации в Telegram.
Отмечается, что враг сбросил с дрона взрывчатку, что привело к смертельному ранению жителя Берислава.
Обстрелы армией РФ Берислава: что известно
30 января днем российские захватчики нанесли авиаудар по Бериславскому району Херсонской области.
Они попали в жилые дома в двух населенных пунктах. Один из ударов пришелся на здание "Пункта несокрушимости".
По предварительным данным, в результате вражеских ударов никто из местных жителей не пострадал.
29 января росармия нанесла авиаудар по Бериславу – тогда пострадала многоэтажка.
28 января оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского мужчину в Бериславе.
До этого российские террористы 27 января атаковали дронами Берислав. В результате удара погиб гражданский.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-