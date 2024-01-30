Российские оккупанты обстреляли Херсонщину с дронов. Есть погибший

В Бериславе Херсонской области в результате российской атаки с применением беспилотника сегодня, 30 января, погиб местный житель.

В Бериславе россияне сбросили взрывчатку с дрона на мирного жителя

В Бериславе российские оккупанты убили жителя города – сбросили на него боеприпас с дрона.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации в Telegram.

Отмечается, что враг сбросил с дрона взрывчатку, что привело к смертельному ранению жителя Берислава.

Российская армия в очередной раз атаковала Берислав с беспилотника. В результате сброса взрывчатки смертельные ранения получил местный житель. Погибшему было 35 лет, – рассказали в администрации. Поделиться

Обстрелы армией РФ Берислава: что известно

30 января днем российские захватчики нанесли авиаудар по Бериславскому району Херсонской области.

Они попали в жилые дома в двух населенных пунктах. Один из ударов пришелся на здание "Пункта несокрушимости".

По предварительным данным, в результате вражеских ударов никто из местных жителей не пострадал.

29 января росармия нанесла авиаудар по Бериславу – тогда пострадала многоэтажка.

28 января оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского мужчину в Бериславе.

До этого российские террористы 27 января атаковали дронами Берислав. В результате удара погиб гражданский.