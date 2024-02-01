Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть раненые

За прошедшие сутки россияне выпустили по Херсону и области более полутора сотен снарядов, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
Армия РФ обстреляла Херсонщину
В частности, в Бериславском районе враг попал по учебным заведениям и детскому саду. Непосредственно в Херсоне россияне ударили по общежитию и предприятию.
Что известно об обстреле РФ Берислава
31 января российские военные атаковали Берислав Херсонской области из беспилотника. Под ударом оказались супруги.
Как сообщил глава ОВА Александр Прокудин, 65-летний мужчина и 62-летняя женщина ехали по городу на мотоцикле, когда военные РФ сбросили на них два взрывных предмета.
Пострадавших госпитализировали с взрывными травмами и обломочными ранениями. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
По информации Telegram Херсонской областной прокуратуры, атака российской армии произошла около 13:25. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
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