Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть раненые

За прошедшие сутки россияне выпустили по Херсону и области более полутора сотен снарядов, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Армия РФ обстреляла Херсонщину

За минувшие сутки противник совершил 41 обстрел, выпустив 164 снаряда, с применением артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. Также совершил ракетный удар. По городу Херсон враг направил 64 снаряда, - сообщил Прокудин. Поделиться

В частности, в Бериславском районе враг попал по учебным заведениям и детскому саду. Непосредственно в Херсоне россияне ударили по общежитию и предприятию.

Из-за российской агрессии шесть человек получили ранения, — добавил Прокудин. Поделиться

Что известно об обстреле РФ Берислава

31 января российские военные атаковали Берислав Херсонской области из беспилотника. Под ударом оказались супруги.

Как сообщил глава ОВА Александр Прокудин, 65-летний мужчина и 62-летняя женщина ехали по городу на мотоцикле, когда военные РФ сбросили на них два взрывных предмета.

Пострадавших госпитализировали с взрывными травмами и обломочными ранениями. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

По информации Telegram Херсонской областной прокуратуры, атака российской армии произошла около 13:25. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.