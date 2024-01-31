Армія РФ обстріляла селище в Донецькій області. Є загибла

Російська армія сьогодні, 31 січня, вдарила по селищу Цукурине в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.
Армія РФ обстріляла селище в Донецькій області
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлі, пошкоджено лінії електропередач.
Обстріли Донецької області
Російські війська постійно обстрілюють міста та села Донецької області, що знаходяться як на лінії фронту, так і трохи віддалено від нього.
Сьогодні Покровська міська військова адміністрація повідомила, що російські війська пізно ввечері, 30 січня, обстріляли місто. Шестеро людей отримали поранення.
Вчора росіяни обстріляли кілька міст у Донецькій області. Унаслідок ворожих ударів загинула жінка, є поранені.
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