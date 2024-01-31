Армія РФ обстріляла селище в Донецькій області. Є загибла
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла селище в Донецькій області. Є загибла

обстріл

Російська армія сьогодні, 31 січня, вдарила по селищу Цукурине в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Армія РФ обстріляла селище в Донецькій області

Сьогодні о 16.10 смт Цукурине обстріляли російські окупаційні війська, — йдеться в заяві.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлі, пошкоджено лінії електропередач.

На жаль, загинула місцева жителька 1953 р.н., — додали в міськраді.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста та села Донецької області, що знаходяться як на лінії фронту, так і трохи віддалено від нього.

Сьогодні Покровська міська військова адміністрація повідомила, що російські війська пізно ввечері, 30 січня, обстріляли місто. Шестеро людей отримали поранення.

Вчора росіяни обстріляли кілька міст у Донецькій області. Унаслідок ворожих ударів загинула жінка, є поранені.

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