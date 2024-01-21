Окупанти РФ заявили про обстріл ринку в Донецьку. Є загиблі та поранені

21 січня тимчасово окупований Донецьк опинився під обстрілом. Внаслідок чого загинули щонайменше 13 людей, також є поранені.

Що відомо про обстріл Донецьку

Так званий «мер» захопленого Донецька Олексій Кулемзін заявив, що обстріл стався у Кіровському районі у мікрорайоні Текстильник, де розташований ринок.

Водночас глава терористичної організації ДНР Денис Пушилін стверджує, що внаслідок обстрілу території ринку відомо про щонайменше 13 загиблих та 10 поранених.

Окупанти РФ вже встигли звинуватити в обстрілі ринку українських військових.

Армія РФ обстрілює окупований Донецьк

Тимчасово окупований Донецьк часто перебуває під обстрілами. Окупанти самі атакують місто.

Наприклад, 1 вересня 2023 року через атаку Донецька, захопленого російськими військами з 2014 року, постраждали понад 10 людей, а 6-річна дівчинка загинула. За кілька днів під обстріл у Донецьку потрапив центр міста.

Нагадаємо, 14 серпня минулого року повідомлялося про "приліт" по окупантах в районі заводу "Топаз".

Також у новорічну ніч у середмісті окупованого Донецька пролунали вибухи. Російські загарбники кажуть, що під удар потрапив готель "Донбас палас", де святкували окупанти РФ та місцева “еліта”.