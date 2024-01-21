Оккупанты РФ заявили об обстреле рынка в Донецке. Есть погибшие и раненые

21 января временно оккупированный Донецк оказался под обстрелом. В результате чего погибли по меньшей мере 13 человек, также ранены.

Что известно об обстреле Донецка

Так называемый «мэр» захваченного Донецка Алексей Кулемзин заявил, что обстрел произошел в Кировском районе в микрорайоне Текстильщик, где расположен рынок.

В то же время глава террористической организации ДНР Денис Пушилин утверждает, что в результате обстрела территории рынка известно о по меньшей мере 13 погибших и 10 раненых.

Оккупанты РФ уже успели обвинить в обстреле рынка украинских военных.

Армия РФ обстреливает оккупированный Донецк

Временно оккупированный Донецк часто находится под обстрелами. оккупанты сами атакуют город.

К примеру, 1 сентября 2023 года из-за атаки Донецка, захваченного российскими войсками с 2014 года, пострадали более 10 человек, а 6-летняя девочка погибла. Через несколько дней под обстрел в Донецке попал центр города.

Напомним, 14 августа прошлого года сообщалось о "прилете" по оккупантам в районе завода "Топаз".

Также в новогоднюю ночь в центре оккупированного Донецка прогремели взрывы. Российские захватчики говорят, что под удар попала гостиница "Донбасс палас", где праздновали оккупанты РФ и местная "элита".