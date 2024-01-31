Армия РФ обстреляла поселок в Донецкой области. Есть погибшая
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла поселок в Донецкой области. Есть погибшая

обстрел
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Российская армия сегодня, 31 января, ударила по поселку Цукурино в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Армия РФ обстреляла поселок в Донецкой области

Сегодня в 16.10 пгт Цукурино обстреляли российские оккупационные войска, говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома и админздания, повреждены линии электропередач.

К сожалению, погибла местная жительница 1953 г.р., - добавили в горсовете.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области, находящиеся как на линии фронта, так и немного от него.

Сегодня Покровская городская военная администрация сообщила, что российские войска поздно вечером, 30 января, обстреляли город. Шесть человек получили ранения.

Вчера россияне обстреляли несколько городов в Донецкой области. В результате вражеских ударов погибла женщина, есть раненые.

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