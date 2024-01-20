День памяти киборгов. Украина вспоминает защитников Донецкого аэропорта

20 января весь украинский народ вспоминает о подвиге воинов, которые сотни дней стояли на защите родины, отражая атаки российских захватчиков.

20 января в Украине чтят День памяти защитников Донецкого аэропорта

“Киборги выстояли, не выстоял бетон” - эту красноречивую фразу знает каждый украинец и украинка, а также миллионы друзей нашей родины за рубежом.

Она напоминает, что украинский народ невозможно сломать, он будет бороться до последнего за свою независимость.

Мужество защитников Донецкого аэропорта, защищавших аэродром от армии РФ с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года, воспето в песнях и описано в десятках книг.

Самое интересное, что "киборгами" украинских воинов начали называть сами же российские захватчики, которые не верили в то, что живые люди, из крови и плоти, могли так долго и стойко защищать здания аэропорта.

Фото: открытые источники

В течение всех 244 дней, пока продолжались бои за Донецкий аэропорт, военнослужащие, добровольцы, медики и волонтеры отражали вражеские атаки зданий аэродрома, а также контролировали окрестные села. Поделиться

13 января 2015 года в результате постоянных обстрелов со стороны россиян упала диспетчерская башня ДАПА.

Что важно понимать, именно это 45-метровое сооружение было стратегическим объектом обороны аэродрома.

По словам участников боев за Донецкий аэропорт, самыми ужасными днями обороны были 19 января (первый подрыв боевиками перекрытия терминала), 20 января (второй подрыв), когда погиб 51 защитник, и 21 января, когда убили бойца 90-го отдельного аэромобильного батальона 81-й. ОАЭМБр Игоря Брановицкого.

Фото: открытые источники

Украина будет бороться ради независимости и памяти всех защитников

Украинцы никогда не забудут о том, что, защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских воинов. Еще более 500 защитников ДАП были ранены.

На грани человеческих возможностей, под многочисленными обстрелами и осадами врага, киборги до последнего удерживали этот форпост, – отмечают в Минобороны Украины. Поделиться

244-дневная оборона Донецкого аэропорта дала украинцам силы бороться дальше.

Фото: открытые источники

Уже около 2 лет наш народ находится в состоянии полномасштабной войны с Россией, которая начала свое вторжение 24 февраля 2022 года.