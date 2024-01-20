День пам'яті кіборгів. Україна вшановує захисників Донецького аеропорту
Категорія
Україна
Дата публікації

День пам'яті кіборгів. Україна вшановує захисників Донецького аеропорту

День пам'яті кіборгів
Джерело:  online.ua

20 січня увесь український народ згадує про подвиг воїнів, які сотні днів незламно стояли на захисті батьківщини, відбиваючи атаки російських загарбників та їхніх маріонеток.

20 січня відзначається День вшанування захисників Донецького аеропорту

“Кіборги вистояли, не встояв бетон” — цю красномовну фразу знає кожний українець та українка, а також мільйони друзів нашої батьківщини за кордоном.

Вона нагадує про те, що український народ неможливо зламати, він буде боротися до останнього за свою незалежність.

Мужність захисників Донецького аеропорту, які боронили летовище від армії РФ з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, оспівана в піснях та описана в десятках книг.

Найцікавішим є те, що “кіборгами” українських воїнів почали називати самі ж російські загарбники, які не вірили в те, що живі люди, з крові та плоті, могли так довго і стійко боронити будови аеропорту.

Донецький аеропорт
Фото: відкриті джерела

Протягом усіх 244 днів, що тривали бої за Донецький аеропорт, військовослужбовці, добровольці, медики та волонтери відбивали ворожі атаки будівель летовища, а також контролювали навколишні села.

13 січня 2015 року внаслідок постійних обстрілів з боку росіян впала диспетчерська вежа ДАПу.

Що важливо розуміти, саме 45-метрова споруда була стратегічним об'єктом оборони летовища.

За словами учасників боїв за Донецький аеропорт, найжахливішими днями оборони були 19 січня (перший підрив бойовиками перекриття терміналу), 20 січня (другий підрив), коли загинув 51 оборонець, і 21 січня, коли вбили бійця 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї ОАЕМБр Ігоря Брановицького.

Донецький аеропорт
Фото: відкриті джерела

Україна буде боротися заради незалежності та пам’яті усіх захисників

Українці ніколи не забудуть про те, що захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських воїнів. Ще понад 500 оборонців ДАПу були поранені.

На межі людських можливостей, під численними обстрілами та облогами ворога кіборги до останнього утримували цей форпост, – наголошують у Міноборони України.

244-денна оборона Донецького аеропорту дала українцям сили боротися далі.

Донецький аеропорт
Фото: відкриті джерела

Уже майже 2 роки наш народ перебуває у стані повномасштабної війни з Росією, яка розпочала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.

Ми не зрадимо подвиг захисників Донецького аеропорту! Вічна пам'ять усім кіборгам, які віддали за Україну життя! Вічна слава і честь захисникам України!

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