ЗСУ просунулись в районі Куп'янська і Сватового — ISW

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), українські військові та загарбники з армії РФ ведуть інтенсивні бойові дії та мають обмежені успіхи на лінії фронту Куп'янськ-Сватове.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Аналітики вказують на нещодавнє просування підрозділів окупаційної армії РФ уздовж лінії фронту Куп'янськ-Сватове, у напрямку на південний схід від Куп’янська.

Відповідно до геолокаційних даних станом на 18 січня, зафіксовано просування російських окупантів в лісовому масиві на схід від Табаївки, приблизно за 25 км від Куп’янська.

За інформацією речника Сухопутних сил ЗСУ Володимира Фітьо, протягом останніх днів злочинці з армії РФ посилили атаки уздовж лінії фронту Куп’янськ-Лиман і намагаються просуватись вперед.

Позиційні бої, за інформацією української та російської сторін,на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки та Петропавлівки та на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки.

У той же час українським військовим вдалось повернути втрачені позиції на південний схід від Куп'янська.

Відповідно до геолокаційних даних станом на 19 січня, українські військові провели успішну атаку на позиції російських окупантів на схід від Берестового, трохи на південь від району Табаївка-Крохмальне та за 18 км на північний захід від Сватового.

Внаслідок вдалої атаки ЗСУ російські окупанти змушені були відступити на схід від Берестового.

У той же час позиційні бої тривають поблизу Сватового, особливо поблизу Берестового та Макіївки.

Росіяни стверджують про нібито просування підрозділів окупаційної армії на південь від Кремінної.

При цьому, за твердженнями сторін, позиційні бої тривають:

на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки;

на південний захід від Кремінної в районі Діброви та в районі Серебрянського лісництва;

на південь від Кремінної у районі Білогорівки.

В районі Бахмута протягом 19 січня не було зафіксовано підтверджених змін лінії фронту.

Позиційні бої точаться:

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута в районі Хромового;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Аналітики вказують на просування російських окупантів на околицях Авдіївки на тлі продовження позиційних боїв у цьому районі.

Зокрема, позиційні бої на цьому напрямку фронту тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового та Новобахмутівки,

на захід від Авдіївки в районі Тоненького,

біля коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки,

кар'єра "Блакитні озера" безпосередньо на північ від Авдіївки та промислової зони на південний схід від Авдіївки,

на схід від Авдіївки в районі Кам'янки,

на захід від Донецька в районі Красногорівки, Мар'їнки та Георгіївки

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

Що відомо про ситуацію на півдні України

За твердженнями українських та російських джерел, тривають позиційні бої на на захід від Старомайорського та на схід та південь від Урожайного, які знаходяться на південь від Великої Новосілки на кордоні Запорізької і Донецької областей.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на захід від Вербового, що на схід від Роботиного, і біля Роботиного та Новопрокопівки, що на південь від Роботиного.

19 січня на лівому березі Херсонської області продовжувалися позиційні бої. Українські та російські війська заявили, що позиційні бої тривали в районі Кринків.