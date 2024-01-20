ВСУ продвинулись в районе Купянска и Сватового — ISW

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинские военные и захватчики из армии РФ ведут интенсивные боевые действия и имеют ограниченные успехи на линии фронта Купянск-Сватово.

Что известно о ситуации на восточном фронте

Аналитики указывают на недавнее продвижение подразделений оккупационной армии РФ вдоль линии фронта Купянск-Сватово, по направлению к юго-востоку от Купянска.

Согласно геолокационным данным по состоянию на 18 января, зафиксировано продвижение российских окупантов в лесном массиве восточнее Табаевки, примерно в 25 км от Купянска.

По информации спикера Сухопутных сил ВСУ Владимира Фитьо, в течение последних дней преступники из армии РФ усилили атаки вдоль линии фронта Купянск-Лиман и пытаются продвигаться вперед.

Позиционные бои, по информации украинской и российской сторон, северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и Петропавловки и юго-восточнее Купянска в районе Табаевки.

В то же время украинским военным удалось вернуть утраченные позиции к юго-востоку от Купянска.

Согласно геолокационным данным по состоянию на 19 января, украинские военные провели успешную атаку на позиции российских оккупантов к востоку от Берестового, чуть к югу от района Табаевка-Крохмальное и в 18 км северо-западнее Сватового.

В результате удачной атаки ВСУ российские оккупанты вынуждены были отступить к востоку от Берестового.

В то же время позиционные бои продолжаются вблизи Сватового, особенно вблизи Берестового и Макеевки.

Россияне утверждают о якобы продвижении подразделений оккупационной армии к югу от Кременной.

При этом, по утверждениям сторон, позиционные бои продолжаются:

к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполевки;

юго-западнее Кременной в районе Дибровы и в районе Серебрянского лесничества;

к югу от Кременной в районе Белогоровки.

В районе Бахмута в течение 19 января не было зафиксировано подтвержденных изменений линии фронта.

Позиционные бои идут:

северо-западнее Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Хромового;

юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Аналитики указывают на продвижение российских окупантов в окрестностях Авдеевки на фоне продолжения позиционных боев в этом районе.

В частности, позиционные бои на этом направлении фронта продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового и Новобахмутовки,

к западу от Авдеевки в районе Тоненького,

у коксохимического завода на северо-западе Авдеевки,

карьера "Голубые озера" непосредственно к северу от Авдеевки и промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки,

восточнее Авдеевки в районе Каменки,

к западу от Донецка в районе Красногоровки, Марьинки и Георгиевки

юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки.

Что известно о ситуации на юге Украины

По утверждениям украинских и российских источников, продолжаются позиционные бои к западу от Старомайорского и к востоку и югу от Урожайного, которые находятся к югу от Великой Новоселки на границе Запорожской и Донецкой областей.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались к западу от Вербового, к востоку от Роботиного, и у Роботиного и Новопрокоповки, что к югу от Роботиного.

19 января на левом берегу Херсонской области продолжались позиционные бои. Украинские и российские войска заявили, что позиционные бои продолжались в районе Крынков.