В оккупированных Донецке и Макеевке раздаются взрывы. Россияне заявляют об атаке дронов

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке 22 января раздаются взрывы. Российские захватчики заявляют об "атаке ВСУ" на энергообъекты.

Что известно о взрывах в Донецке

Захватчики утверждают, что якобы украинские войска атаковали три электроподстанции.

В сети сообщают о значительных повреждениях, что вызвало обесточивание в ряде районов Донецка.

Так, обесточен Куйбышевский район и частично Ворошиловский и Киевский. По данным РЭС, повреждения серьезны.

В соцсетях пишут, что сейчас частично без света Кировский, Буденовский, Петровский и Ленинский районы.

Какая ситуация в оккупированном Донецке

Временно оккупированный Донецк часто находится под обстрелами. Оккупанты РФ сами атакуют город.

К примеру, 1 сентября 2023 года из-за атаки Донецка, захваченного российскими войсками с 2014 года, пострадали более 10 человек, а 6-летняя девочка погибла. Через несколько дней под обстрел в Донецке попал центр города.

Напомним, 14 августа прошлого года сообщалось о "прилете" по оккупантам в районе завода "Топаз".

Также в новогоднюю ночь в центре оккупированного Донецка прогремели взрывы. Российские захватчики говорят, что под удар попала гостиница "Донбасс палас", где праздновали оккупанты РФ и местная "элита".

Ранее мы сообщали, что в одном из университетов временно оккупированного Донецка вспыхнул пожар. Там могли базироваться русские военные.

Напомним, 15 декабря в сети появилась информация о сильном пожаре во временно оккупированном Донецке. Позже выяснилось, что прилеты зафиксировали в Буденновском районе города. В результате вспыхнула нефтебаза.