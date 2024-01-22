В окупованих Донецьку та Макіївці лунають вибухи. Росіяни заявляють про атаку дронів

У тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці 22 січня лунають вибухи. Російські загарбники заявляють про "атаку ЗСУ" на енергооб'єкти.

Що відомо про вибухи в Донецьку

Загарбники стверджують, що нібито українські війська атакували три електропідстанції.

У мережі повідомляють про значні пошкодження, що викликало знеструмлення в низці районів Донецька.

Так, знеструмлений Куйбишевський район та частково Ворошиловський і Київський. За даними РЕМ, ушкодження серйозні.

У соцмережах також пишуть, що зараз частково без світла Кіровський, Будьонівський, Петровський та Ленінський райони.

Яка ситуація в окупованому Донецьку

Тимчасово окупований Донецьк часто перебуває під обстрілами. Окупанти РФ самі атакують місто.

Наприклад, 1 вересня 2023 року через атаку Донецька, захопленого російськими військами з 2014 року, постраждали понад 10 людей, а 6-річна дівчинка загинула. За кілька днів під обстріл у Донецьку потрапив центр міста.

Нагадаємо, 14 серпня минулого року повідомлялося про "приліт" по окупантах в районі заводу "Топаз".

Також у новорічну ніч у середмісті окупованого Донецька пролунали вибухи. Російські загарбники кажуть, що під удар потрапив готель "Донбас палас", де святкували окупанти РФ та місцева “еліта”.

Раніше ми повідомляли, що в одному з університетів тимчасово окупованого Донецька спалахнула пожежа. Там могли базуватись російські військові.

Нагадаємо, 15 грудня у мережі з'явилася інформація про сильну пожежу у тимчасово окупованому Донецьку. Пізніше з'ясувалося, що "прильоти" зафіксували у Будьоннівському районі міста. В результаті спалахнула нафтобаза.