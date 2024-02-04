Армия РФ потеряла десятки единиц техники в сутки — Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 810 российских захватчиков, таким образом общее количество потерь вражеских войск в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составило уже около 388 750 человек. Также бойцы ВСУ уничтожили 31 артсистему и 13 ББМ интервентов.

Какая ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 66 боевых столкновений. Враг активно штурмует населенные пункты к северу и югу от Авдеевки и на Марьинском направлении в Донецкой области.

Всего враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Бударки, Колодязное, Григоровка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Терны, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Червоный Маяк, Крынки, Змиевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация по направлениям

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 8 атак оккупантов в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 3 атаки противника недалеко от Богдановки и Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага возле Новокалинового и Авдеевки и еще 3 атаки вблизи Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 3 атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими военными отражена атака противника вблизи Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действий.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59, 10 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 3 разведывательных БпЛА врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.24 ориентировочно составили: