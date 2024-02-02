Генштаб Эстонии оценил ситуацию на фронте в Украине

В Генштабе Эстонии не видят прогресса в попытках наступления преступной армии РФ на Украине.
Что в Генштабе Эстонии говорят о ситуации на поле боя в Украине
По словам руководителя Генштаба Эстонии Ээро Ребо, в настоящее время преступная армия РФ сохраняет инициативу в развязанной войне против Украины, однако существенного прогресса нет.
Ребо отметил, что режим кремлевского диктатора Владимира Путина очень далек от достижения своих целей в Украине.
Глава Генштаба Эстонии также признал ряд успешных атак украинских военных глубоко в российском тылу на территории страны-агрессорки.
Глава Генштаба Эстонии добавил, что на юге Украины ситуация в зоне боевых действий также не претерпела значительных изменений.
По мнению Ребо, оккупационная российская армия продолжает демонстрировать большое присутствие в Курской и Брянской областях и предположительно рано или поздно попытается вести наступление оттуда.
Он также отметил, что преступная армия РФ продолжает атаки с использованием бронетехники в Луганской области и на северо-восточном направлении.
Ребо подчеркнул, что в районе Купянска и Лимана оккупанты активно используют авиацию и артиллерию, однако имеют очень незначительный прогресс.
Глава Генштаба Эстонии также предупредил о большой вероятности увеличения активности российских ДРГ в приграничных с Белгородской и Харьковской областях с целью привязки украинских военных к охране границы.
Эстонский военный отметил, что ключевые наступательные усилия в Донецкой области армия РФ сосредоточивает в районе Авдеевки.
Активные боевые действия также продолжаются в районах Донецка и Бахмута.
Что известно о ситуации на юге Украины
На территории Запорожской и Херсонской областей, по его словам, оккупационная армия РФ пытается вернуть утраченные в результате контрнаступления ВСУ территории.
Украинцы продолжают удерживать созданный на берегу Днепра плацдарм, за которым идут бои.
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