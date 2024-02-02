Генштаб Эстонии оценил ситуацию на фронте в Украине

В Генштабе Эстонии не видят прогресса в попытках наступления преступной армии РФ на Украине.

Что в Генштабе Эстонии говорят о ситуации на поле боя в Украине

По словам руководителя Генштаба Эстонии Ээро Ребо, в настоящее время преступная армия РФ сохраняет инициативу в развязанной войне против Украины, однако существенного прогресса нет.

Ребо отметил, что режим кремлевского диктатора Владимира Путина очень далек от достижения своих целей в Украине.

Глава Генштаба Эстонии также признал ряд успешных атак украинских военных глубоко в российском тылу на территории страны-агрессорки.

В течение нескольких недель атак подвергалась российской энергетической инфраструктуре, но вполне очевидно, что это также и военные объекты. Это было в Крыму, Орле, Краснодарском крае, Брянской, Рязанской, Ленинградской и Нижегородской областях, отмечает Ребо. Поделиться

Глава Генштаба Эстонии добавил, что на юге Украины ситуация в зоне боевых действий также не претерпела значительных изменений.

По мнению Ребо, оккупационная российская армия продолжает демонстрировать большое присутствие в Курской и Брянской областях и предположительно рано или поздно попытается вести наступление оттуда.

Он также отметил, что преступная армия РФ продолжает атаки с использованием бронетехники в Луганской области и на северо-восточном направлении.

Ребо подчеркнул, что в районе Купянска и Лимана оккупанты активно используют авиацию и артиллерию, однако имеют очень незначительный прогресс.

Глава Генштаба Эстонии также предупредил о большой вероятности увеличения активности российских ДРГ в приграничных с Белгородской и Харьковской областях с целью привязки украинских военных к охране границы.

Эстонский военный отметил, что ключевые наступательные усилия в Донецкой области армия РФ сосредоточивает в районе Авдеевки.

Активные боевые действия также продолжаются в районах Донецка и Бахмута.

В течение некоторого времени в Авдеевке были сигналы о том, что внутри населенного пункта были замечены маневренные или разведывательные подразделения. Но они не смогли организовать осаду украинцев. По сути, там идут упорные бои, но тактическая ситуация особо не изменилась, - подчеркнул Ребо. Поделиться

Что известно о ситуации на юге Украины

На территории Запорожской и Херсонской областей, по его словам, оккупационная армия РФ пытается вернуть утраченные в результате контрнаступления ВСУ территории.

Украинцы продолжают удерживать созданный на берегу Днепра плацдарм, за которым идут бои.