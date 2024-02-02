Почему ВСУ до сих пор не уничтожили Крымский мост – объяснение Кулебы

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, украинские военные до сих пор не уничтожили незаконно построенный РФ Крымский мост, поскольку не имеют соответствующего оружия для этого.

Что мешает ВСУ уничтожить Крымский мост

По чисто техническим причинам. Нам нужно оружие, которое сможет эффективно поразить его, избегая при этом российского ПВО, - объясняет Кулеба. Поделиться

Он добавил, что в тот день, когда он будет разрушен, будет огромная радость не только в Киеве, но и во многих европейских столицах.

Мы достанем бутылку отличного шампанского, - отметил глава МИД. Поделиться

Кулеба обратился к тем, кто не верит в угрозу нападения РФ на НАТО

Глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что в случае победы в Украине кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин нападет на страны НАТО.

По мнению Кулебы, в случае, если Путин выиграет в Украине, то он попытается опробовать 5 статью Североатлантического договора, которая обязывает всех членов НАТО защищать страну Альянса, если она подвергается нападению.

Если европейцы хотят избежать войны на территории НАТО, где их солдатам придется драться и умирать, они должны помочь украинцам сегодня победить Россию в Украине, – предупреждает глава МИД. Поделиться

Он отметил, что раньше никто не думал о том, что Россия может напасть на Грузию или Украину, однако это произошло.