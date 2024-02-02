Почему ВСУ до сих пор не уничтожили Крымский мост – объяснение Кулебы

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, украинские военные до сих пор не уничтожили незаконно построенный РФ Крымский мост, поскольку не имеют соответствующего оружия для этого.
Что мешает ВСУ уничтожить Крымский мост
Он добавил, что в тот день, когда он будет разрушен, будет огромная радость не только в Киеве, но и во многих европейских столицах.
Кулеба обратился к тем, кто не верит в угрозу нападения РФ на НАТО
Глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что в случае победы в Украине кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин нападет на страны НАТО.
По мнению Кулебы, в случае, если Путин выиграет в Украине, то он попытается опробовать 5 статью Североатлантического договора, которая обязывает всех членов НАТО защищать страну Альянса, если она подвергается нападению.
Он отметил, что раньше никто не думал о том, что Россия может напасть на Грузию или Украину, однако это произошло.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-