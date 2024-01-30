Какова будет реакция Путина на уничтожение Крымского моста — мнение Буданова

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину будет очень болезненно узнать об уничтожении украинскими военными незаконно построенного РФ Крымского моста.

Как может отреагировать Путин на уничтожение Крымского моста

В частности, глава ГУР выразил надежду, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост будет окончательно разрушен Украиной уже в этом году.

Пылать ему нечему, он должен закончить свое существование, - подчеркнул Буданов. Поделиться

Глава ГУР заявил, что надеется на уничтожение моста уже в этом году.

Также руководитель военной разведки оценил вероятную реакцию российского диктатора Владимира Путина на развитие события.

В частности, ответил на вопрос, готов ли глава Кремля смириться с потерей Керченского моста, и не решит ли применить ядерное вооружение.

Но кого интересует, готов ли он или не готов. Есть объективная действительность. Вы думаете, что если бы его спросили 24 февраля 2022 года, готов ли он воевать несколько лет, то он сказал бы "да ну, вы что". Но есть объективная действительность. Неприятные вещи, к сожалению, случаются для обеих сторон, – объясняет Буданов. Поделиться

Также он призвал "не драматизировать ситуацию".

То, что это будет болезненно, – вероятно. Сказать, что его схватит "припадок", – это не правда, – отметил Буданов. Поделиться

Украина сосредотачивается на производстве дальнобойных дронов

Как отметил президент Владимир Зеленский, увеличение производства дальнобойных дронов является одной из приоритетных задач Украины на этот год.

Сегодня же провел совещание с Минстратегпромом. Александр Камышин доложил о результатах работы по производству дронов и боеприпасов, – отметил глава государства. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что в Украине увеличивается производство дальнобойного оружия и продолжается освоение новых образцов вооружений.

Отечественное производство дронов, снарядов, техники – это производство буквально нашей свободы, свободы украинцев и Украины. Потому что в таких условиях, в условиях полномасштабной войны именно сила является основой свободы, - отметил президент. Поделиться

Зеленский поблагодарил всех работников оборонно-промышленного комплекса, которые обеспечивают украинскую силу.

Отдельно министр доложил ему о производстве дальнобойных дронов, что является одной из ключевых задач для ОПК.