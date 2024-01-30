Какова будет реакция Путина на уничтожение Крымского моста — мнение Буданова

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину будет очень болезненно узнать об уничтожении украинскими военными незаконно построенного РФ Крымского моста.
Как может отреагировать Путин на уничтожение Крымского моста
В частности, глава ГУР выразил надежду, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост будет окончательно разрушен Украиной уже в этом году.
Глава ГУР заявил, что надеется на уничтожение моста уже в этом году.
Также руководитель военной разведки оценил вероятную реакцию российского диктатора Владимира Путина на развитие события.
В частности, ответил на вопрос, готов ли глава Кремля смириться с потерей Керченского моста, и не решит ли применить ядерное вооружение.
Также он призвал "не драматизировать ситуацию".
Украина сосредотачивается на производстве дальнобойных дронов
Как отметил президент Владимир Зеленский, увеличение производства дальнобойных дронов является одной из приоритетных задач Украины на этот год.
Зеленский подчеркнул, что в Украине увеличивается производство дальнобойного оружия и продолжается освоение новых образцов вооружений.
Зеленский поблагодарил всех работников оборонно-промышленного комплекса, которые обеспечивают украинскую силу.
Отдельно министр доложил ему о производстве дальнобойных дронов, что является одной из ключевых задач для ОПК.
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