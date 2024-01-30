Буданов спрогнозировал сроки окончательного провала наступления армии РФ в Украине

По оценкам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, уже в начале весны преступная армия РФ исчерпает весь имеющийся наступательный потенциал.

Буданов прогнозирует полный провал наступления армии РФ уже в начале весны

Еще нет. Ближе к весне. Сейчас я могу вам сказать, что сейчас идет наступательная операция РФ, - отмечает глава ГУР. Поделиться

Буданов подчеркнул, что новое масштабное наступление оккупационной армии РФ началось в ноябре прошлого года и длится уже два с половиной месяца.

По его словам, нельзя определить какие-либо значительные результаты этого вражеского наступления.

Однако глава ГУР признал, что у российских военных преступников есть определенные успехи в продвижении в районе Авдеевки.

Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели быстро выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Как вы понимаете, даже близко такого нет, – объясняет глава ГУР. Поделиться

Он отметил, что враждебное наступление продолжается и должно окончательно иссякнуть где-то в начале весны.

Буданов также добавил, что когда враг закончит делать свой ход, придет черед боевой работы украинских военных.

Сможет ли КНДР обеспечить РФ необходимым количеством оружия

По мнению руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова, оккупационная армия РФ в Украине не испытывает дефицита боеприпасов и вооружений, однако ситуация может измениться в случае прекращения военной поддержки со стороны КНДР.

Глава ГУР подчеркнул, что в России законодательно легализована контрабанда комплектующих к разному типу вооружений.

По его словам, именно поэтому санкции западных партнеров Украины не смогли положить конец этим поставкам в страну-агрессору.

При этом Буданов отметил, что оккупационная российская армия испытывает определенную нехватку артиллерийских боеприпасов.

Глава ГУР пояснил, что речь идет о калибрах 152 и 122 мм.

Кроме этого, как отмечает Буданов, в России возник дефицит ракет к РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Град".

По мнению главы ГУР, во время визита в КНДР кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин будет договариваться о дальнейшем сотрудничестве в сфере разработки ракет.

Россия думает, что передать КНДР определенные ракетные технологии это нормально. КНДР за эти технологии, разумеется, будет делать многое. Там серьезный человеческий ресурс и оборонные способности – они не сравнимы с возможностями РФ. Они работают более эффективно, чем россияне. Поэтому увеличение поставок артиллерийского вооружения – оно точно будет, – прогнозирует Буданов. Поделиться

По его оценкам, человеческий и производственный ресурс позволяет КНДР удовлетворять потребности страны-агрессорки РФ в артиллерийских вооружениях.