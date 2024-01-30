Буданов спрогнозував терміни остаточного провалу наступу армії РФ в Україні

За оцінками керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, вже на початку весни злочинна армія РФ вичерпає увесь наявний наступальний потенціал.

Буданов прогнозує повний провал наступу армії РФ вже на початку весни

Ще ні. Ближче до весни. Зараз я можу вам сказати, що зараз триває наступальна операція РФ, — зазначає очільник ГУР. Поширити

Буданов підкреслив, що новий масштабний наступ окупаційної армії РФ розпочався у листопаді минулого року і триває вже два з половиною місяці.

За його словами, не можна визначити якісь значні результати цього ворожого наступу.

Однак очільник ГУР визнав, що в російських військових злочинців є певні успіхи у просуванні в районі Авдіївки.

Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли швидко вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей. Як ви розумієте, навіть близько такого немає, — пояснює глава ГУР. Поширити

Він зазначив, що наразі ворожий наступ продовжується і має остаточно вичерпатись десь на початку весни.

Буданов також додав, що коли ворог закінчить робити свій хід, настане черга бойової роботи українських військових.

Чи зможе КНДР забезпечити РФ необхідною кількістю зброї

На думку керівника української військової розвідки Кирила Буданова, наразі окупаційна армія РФ в Україні не відчуває дефіциту боєприпасів та озброєнь, однак ситуація може змінитись у разі припинення військової підтримки з боку КНДР.

Глава ГУР підкреслив, що в Росії законодавчо легалізована контрабанда комплектуючих до різного типу озброєннь.

За його словами, саме тому санкції західних партнерів України не змогли покласти край цим поставкам до країни-агресорки.

При цьому Буданов зазначив, що наразі окупаційна російська армія відчуває певну нестачу артилерійських боєприпасів.

Глава ГУР пояснив, що мова йде про калібри 152 та 122 мм.

Окрім цього, як зазначає Буданов, в Росії виник дефіцит ракет до РСЗВ Ураган", "Смерч" та "Град".

На переконання очільника ГУР, під час візиту до КНДР кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін буде домовлятись про подальшу співпрацю у сфері розробки ракет.

Росія думає що передати КНДР певні ракетні технології це нормально. КНДР за ці технології зрозуміло буде робити багато чого. Там серйозний людський ресурс і оборонні спроможності — вони не порівнянні з можливостями РФ. Вони працюють ефективніше ніж росіяни. Тому збільшення постачання артилерійського озброєння — воно точно буде, — прогнозує Буданов. Поширити

За його оцінками, людский та виробничий ресурс дозволяє КНДР задовільняти потреби країни-агресорки РФ у артилерійських озброєннях.