Чи існує загроза наступу армії РФ на Харків — відповідь ЗСУ

За словами керівника пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, наразі не має загрози початку нового наступу злочинної армії РФ у напрямку Харкова.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

Ця інформація неодноразово звучить з вуст різних посадових осіб з-за кордону, аналітичних груп. Можу заспокоїти харків’ян: для того, щоб піти ще раз на Харків, треба провести ряд заходів, які провести непомітно для нас, для нашої розвідки практично неможливо. Щоб піти на Харків, їм треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає. Поголів'я російської армії, яке знаходиться на північному кордоні, на Куп'янському напрямку, ми контролюємо, ми бачимо їхні переміщення. Відповідно, поки що загрози для Харкова з півночі немає, — наголосив Фітьо. Поширити

Він підкреслив, що з півночі Харків захищають інженерні укріплення та підрозділи українських військових.

Ситуація під контролем, приводів для переживань для харків'ян немає, — запевнив Фітьо. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська

За словами військового ЗСУ та керівника Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка у коментарі журналістам каналу “Еспресо”, наразі злочинна армія РФ намагається оточити українських військових в районі Куп’янська.

Зокрема, на північ від міста тривають важкі бої.

Важкі бої тривають, як і тривали крайній тиждень. Це пов'язано з тим, що росіяни намагаються пройти на Часів Яр, на сторону Оскільського водосховища. Умовно кажучи, окупанти з півночі намагаються оточити наші війська, — пояснює військовий. Поширити

За його словами, ворог намагається проводити наступальні операції, і Лимано-Куп'янський напрямок не варто розглядати, як окремий напрямок удару ворожих сил.

За його словами, наразі російські окупанти проводять цілу низку заходів, щоб повернути під контроль території, втрачені протягом минулого та цього року.

На виконання завдань Путіна, окупанти мають показати будь-які перемоги, щоб він подав себе як військовий стратег перед виборами у РФ. Звичайно, нашим бійцям досить важко, але паніки у ЗСУ немає, лише мотивація. Навіть невеликі тактичні успіхи, які росіяни намагалися продемонструвати, як правило, повертаються нашими Збройними силами, або ворог там не може закріпитися, — підкреслює Тимочко. Поширити

Він підкреслив, що відповідно до інформації у щоденних зведеннях Генштабу, злочинна армія РФ кожної доби втрачає близько тисячі осіб вбитими.

Окрім цього українські військові знищують велику кількість ворожої артилерії.