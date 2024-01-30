Чи існує загроза наступу армії РФ на Харків — відповідь ЗСУ

За словами керівника пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, наразі не має загрози початку нового наступу злочинної армії РФ у напрямку Харкова.
Що відомо про ситуацію на Харківщині
Він підкреслив, що з півночі Харків захищають інженерні укріплення та підрозділи українських військових.
Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська
За словами військового ЗСУ та керівника Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка у коментарі журналістам каналу “Еспресо”, наразі злочинна армія РФ намагається оточити українських військових в районі Куп’янська.
Зокрема, на північ від міста тривають важкі бої.
За його словами, ворог намагається проводити наступальні операції, і Лимано-Куп'янський напрямок не варто розглядати, як окремий напрямок удару ворожих сил.
За його словами, наразі російські окупанти проводять цілу низку заходів, щоб повернути під контроль території, втрачені протягом минулого та цього року.
Він підкреслив, що відповідно до інформації у щоденних зведеннях Генштабу, злочинна армія РФ кожної доби втрачає близько тисячі осіб вбитими.
Окрім цього українські військові знищують велику кількість ворожої артилерії.
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