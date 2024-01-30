Росіяни офіційно підтвердили ліквідацію моряка на знищеному ЗСУ "Новочеркаську"
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Події
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Росіяни офіційно підтвердили ліквідацію моряка на знищеному ЗСУ "Новочеркаську"

Новочеркаськ
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Гімназія в російському місті Шахти підтвердила загибель одного зі своїх випускників, який служив на великому десантному кораблі "Новочеркаськ", який був знищений у грудні внаслідок удару ЗСУ по порту Феодосії в окупованому Криму.

У РФ підтвердили загибель одного моряка

Як зазначається, на сайті «Гімназії імені О.С. Пушкіна» повідомляється, що загиблий — старший матрос Ігор Мещеряков, він закінчив цей навчальний заклад у 2017 році.

З серпня 2021 року Мещеряков проходив службу в 197-ій бригаді великих десантних кораблів ВМФ РФ ВДК «Новочеркаськ» у званні матрос, — повідомляється на сайті.

У гімназії також заявили, що Мещеряков загинув 26 грудня 2023 — у день ракетного удару по Феодосії. Крім того, зазначається, що Мещерякова посмертно нагороджений Орденом мужності.

Таким чином, Мещеряков став першим моряком, чия загибель внаслідок удару офіційно підтверджена.

Знищення "Новочеркаська": що відомо

Українські повітряні сили в ніч проти 26 грудня знищили великий десантний корабель росіян “Новочеркаськ” у Феодосії.

Це стало продовженням серії знищень кораблів Чорноморського флоту РФ Україною, внаслідок чого частину кораблів відвели із бухт Криму.

Близько 3 години ночі 26 грудня в районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося, що підірвали корабель нібито з іранськими боєприпасами, в порту виникла пожежа.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Пізніше стало відомо, що ВДК "Новочеркаськ" знищили крилатими ракетами з тактичної авіації Повітряних Сил.

На борту корабля були БПЛА Shahed, які російська армія використовує для атак на українські міста.

Міноборони Росії повідомило, що ВДК "Новочеркаськ" зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі "під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".

За твердженням російського Міноборони, "під час протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет". У Повітряних силах ЗСУ це спростували. 

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