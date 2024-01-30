Росіяни офіційно підтвердили ліквідацію моряка на знищеному ЗСУ "Новочеркаську"

Гімназія в російському місті Шахти підтвердила загибель одного зі своїх випускників, який служив на великому десантному кораблі "Новочеркаськ", який був знищений у грудні внаслідок удару ЗСУ по порту Феодосії в окупованому Криму.
У РФ підтвердили загибель одного моряка
Як зазначається, на сайті «Гімназії імені О.С. Пушкіна» повідомляється, що загиблий — старший матрос Ігор Мещеряков, він закінчив цей навчальний заклад у 2017 році.
У гімназії також заявили, що Мещеряков загинув 26 грудня 2023 — у день ракетного удару по Феодосії. Крім того, зазначається, що Мещерякова посмертно нагороджений Орденом мужності.
Таким чином, Мещеряков став першим моряком, чия загибель внаслідок удару офіційно підтверджена.
Знищення "Новочеркаська": що відомо
Українські повітряні сили в ніч проти 26 грудня знищили великий десантний корабель росіян “Новочеркаськ” у Феодосії.
Це стало продовженням серії знищень кораблів Чорноморського флоту РФ Україною, внаслідок чого частину кораблів відвели із бухт Криму.
Близько 3 години ночі 26 грудня в районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося, що підірвали корабель нібито з іранськими боєприпасами, в порту виникла пожежа.
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".
Пізніше стало відомо, що ВДК "Новочеркаськ" знищили крилатими ракетами з тактичної авіації Повітряних Сил.
На борту корабля були БПЛА Shahed, які російська армія використовує для атак на українські міста.
Міноборони Росії повідомило, що ВДК "Новочеркаськ" зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі "під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".
За твердженням російського Міноборони, "під час протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет". У Повітряних силах ЗСУ це спростували.
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