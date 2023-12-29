У РФ підтверджують смерть 74 моряків внаслідок знищення "Новочеркаська"
Категорія
Україна
Дата публікації

У РФ підтверджують смерть 74 моряків внаслідок знищення "Новочеркаська"

Новочеркаськ
Джерело:  ЦНС

Пресслужба Чорноморського флоту РФ стверджує, що 74 російських моряків були ліквідовані та ще 27 дістали поранення в результаті знищення Україною великого десантного корабля “Новочеркаськ”.

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Активістам українського “Кібер Спротиву” вдалося діставати копію лист головкома ВМФ РФ з пропозицією оголосити траур в місті Новочеркаськ у зв’язку зі смертю 74 окупантів.

Доказ ліквідації 74 моряків РФ на кораблі "Новочеркаськ"
Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Лист змогли перехопити завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з телепроєкту “НАШІ” на каналі “Росія 1” Оксани Гончарової.

У ньому йдеться про те, що більшість особового складу корабля, який був уражений у Феодосії українськими воїнами 26 грудня, ліквідовані. Йдеться про 74 моряків.

Окрім того, наголошується, що ще 27 російських загарбників були поранені.

Не можна також проігнорувати той факт, що спочатку реліз, який розсилала пресслужба Чорноморського флоту РФ, оприлюднили дуже багато кримських ЗМІ, однак потім вони почали видаляти ці публікації.

Схоже, що командуванню ВМФ РФ не дуже до вподоби політика кремля щодо замовчування втрат й ставлення до людей як до дешевого ресурсу. Бо наразі виглядає, що головком флоту Микола Євмєнов ініціював траурні заходи та розсилку без погодження зі своїм керівництвом, - зазначають у ЦНС.

Знищення Україною російського корабля "Новочеркаська": що відомо

Українська авіація вночі 26 грудня атакувала великий десантний корабель РФ “Новочеркаськ” у Феодосії.

На судні знаходилося дуже багато ворожого озброєння, що стало причиною потужної вторинної детонації.

Пізніше стало відомо, що ВДК "Новочеркаськ" знищили крилатими ракетами з тактичної авіації Повітряних Сил.

Після цього посилилися чутки про те, що Україна вже отримала західні винищувачі F-16.

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