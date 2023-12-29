В РФ подтверждают смерть 74 моряков в результате уничтожения "Новочеркасска"

Пресс-служба Черноморского флота РФ утверждает, что 74 российских моряка были ликвидированы и еще 27 получили ранения в результате уничтожения Украиной крупного десантного корабля "Новочеркасск".

Россия озвучила свою версию касательно количества погибших на "Новочеркасске"

Активистам украинского “Кибер Сопротивления” удалось доставать копию письмо главкома ВМФ РФ с предложением объявить траур в городе Новочеркасске в связи со смертью 74 оккупантов.

Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Письмо смогли перехватить благодаря контролю почтового ящика пропагандистки из телепроекта “НАШИ” на канале “Россия 1” Оксаны Гончаровой.

В нем указано, что большинство личного состава корабля, пораженного в Феодосии украинскими воинами 26 декабря, ликвидировано. Речь идет о 74 моряках.

Кроме того, сообщается, что еще 27 российских захватчиков были ранены.

Нельзя также проигнорировать тот факт, что первоначально релиз, рассылаемый пресс-службой Черноморского флота РФ, обнародовал очень много крымских СМИ, однако потом они начали удалять эти публикации.

Похоже, что командованию ВМФ РФ не очень нравится политика Кремля по умолчанию потерь и отношения к людям как к дешевому ресурсу. Потому что похоже, что главком флота Николай Евменов инициировал траурные мероприятия и рассылку без согласования со своим руководством, - отмечают в ЦНС. Поделиться

Уничтожение Украиной российского корабля "Новочеркасская": что известно

Украинская авиация ночью 26 декабря атаковала большой десантный корабль РФ "Новочеркасск" в Феодосии.

На судне находилось очень много вражеского вооружения, что стало причиной мощной вторичной детонации.

Позже стало известно, что "Новочеркасск" уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации Воздушных Сил.

После этого усилились слухи, что Украина уже получила западные истребители F-16.