Росіяни шукають інформаторів після знищення "Новочеркаська" у Феодосії — ЦНС

Окупанти оточили центральний район Феодосії та посилили перевірку місцевих на вулицях, щоб виявити інформаторів, котрі, на їх думку, слідкують за портом.

Що відбувається у Феодосії після знищення "Новочеркаська"

Зазначається, що після знищення ВДК “Новочеркаськ” ворог оточив центральний район міста Феодосія, та посилив перевірку місцевих на вулицях.

Росіяни шукають інформаторів, котрі, на їх думку, слідкують за портом, а також намагаються не допустити витоку інформації відносно ступеня пошкодження портової інфраструктури.

Проте такі дії нагадають лише істерику й не впливають на реальний стан речей – росіяни тут ворог й будуть завжди під прицілом Сил Оборони. Кожна їх дія фіксується та передається, а вже засобів ураження вистачить на всіх, — йдеться у повідомленні. Поширити

Знищення "Новочеркаська": що відомо

Українські повітряні сили в ніч проти 26 грудня знищили великий десантний корабель росіян “Новочеркаськ” у Феодосії.

Це стало продовженням серії знищень кораблів Чорноморського флоту РФ Україною, внаслідок чого частину кораблів відвели із бухт Криму.

Близько 3 години ночі 26 грудня в районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося, що підірвали корабель нібито з іранськими боєприпасами, в порту виникла пожежа.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Пізніше стало відомо, що ВДК "Новочеркаськ" знищили крилатими ракетами з тактичної авіації Повітряних Сил.

На борту корабля були БПЛА Shahed, які російська армія використовує для атак на українські міста.

Міноборони Росії повідомило, що ВДК "Новочеркаськ" зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі "під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".

За твердженням російського Міноборони, "під час протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет". У Повітряних силах ЗСУ це спростували.