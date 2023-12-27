Опубліковано новий супутниковий знімок знищеного "Новочеркаська" — фото

Новий знімок рештків великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Новочеркаська" з'явився у Мережі. На ньому видно, що над судном досі йде дим.

Знищений ВДК “Новочеркаськ” димиться

З'явився новий супутниковий знімок російського великого десантного корабля "Новочеркаськ", який було підрвано українськими військовими.

Про це повідомив журналіст Крістіан Тріберт у соцмережі Х (Twitter).

The remains of a Russian Ropucha-class landing shop at the eastern port of Feodosia can be seen smoking and largely submerged on this @Maxar satellite image collected yesterday December 26. Second image from December 5 for comparison. pic.twitter.com/SJHG1ei8US — Christiaan Triebert (@trbrtc) December 27, 2023

На супутниковому знімку, який оприлюднив журналіст, можна побачити залишки ВДК "Новочеркаськ" після ракетного удару ЗСУ.

Судячи з фото, вони частково пішли під воду. Також над рештками корабля помітний дим.

Супутникові фото порту Феодосії

На перших супутникових знімках порту Феодосії в Криму можна побачити, що вночі 26 грудня було знищено не лише великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Фото від Planet Labs отримав проєкт “Радіо Свобода” «Схеми». На них видно, що окрім великого десантного корабля «Новочеркаськ» внаслідок удару частково затонуло ще одне судно (на відео відмічено жовтим прямокутником).

Для порівняння використано знімок за 24 грудня.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії і знищила його.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що після удару був сильний вибух, тому імовірність, що "Новочеркаськ" уцілів, вкрай низька. Поки невідомо, що саме було на борту - "шахеди" чи боєприпаси.