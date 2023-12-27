Опубликован новый спутниковый снимок уничтоженного "Новочеркасска" — фото

Новый снимок останков крупного десантного корабля Черноморского флота РФ "Новочеркасская" появился в Сети. На нем видно, что над судном все еще идет дым.

Уничтоженный БДК "Новочеркасск" дымится

Появился новый спутниковый снимок российского большого десантного корабля "Новочеркасск", который был взорван украинскими военными.

Об этом сообщил журналист Кристиан Триберт в соцсети Х (Twitter).

The remains of a Russian Ropucha-class landing shop at the eastern port of Feodosia can be seen smoking and largely submerged on this @Maxar satellite image collected yesterday December 26. Second image from December 5 for comparison. pic.twitter.com/SJHG1ei8US — Christiaan Triebert (@trbrtc) December 27, 2023

На спутниковом снимке, обнародованном журналистом, можно увидеть остатки ВДК "Новочеркасск" после ракетного удара ВСУ.

Судя по фото, они частично ушли под воду. Также над останками корабля заметен дым.

Спутниковые фото Феодосийского порта

На первых спутниковых снимках Феодосийского порта в Крыму можно увидеть, что ночью 26 декабря был уничтожен не только большой десантный корабль «Новочеркасск».

Фото от Planet Labs получил проект "Радио Свобода" "Схемы". На них видно, что кроме большого десантного корабля «Новочеркасск» в результате удара частично затонуло еще одно судно (на видео отмечено желтым прямоугольником).

Для сравнения использован снимок за 24 декабря.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Новочеркасск» в районе оккупированной Феодосии и уничтожила его.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что после удара последовал сильный взрыв, поэтому вероятность, что "Новочеркасск" уцелел, крайне низкая. Пока неизвестно, что было на борту – "шахеды" или боеприпасы.