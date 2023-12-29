Россияне ищут информаторов после уничтожения "Новочеркасска" в Феодосии – ЦНС

Оккупанты оцепили центральный район Феодосии и усилили проверку местных на улицах, чтобы обнаружить информаторов, которые, по их мнению, следят за портом.

Что происходит в Феодосии после уничтожения "Новочеркасска"

Отмечается, что после уничтожения ВДК Новочеркасск враг окружил центральный район города Феодосия, и усилил проверку местных на улицах.

Россияне ищут информаторов, которые, по их мнению, следят за портом, а также пытаются не допустить утечки информации о степени повреждения портовой инфраструктуры.

Однако такие действия напомнят только истерику и не влияют на реальное положение вещей – россияне здесь враг и всегда будут под прицелом Сил Обороны. Каждое их действие фиксируется и передается, а средств поражения хватит на всех, — говорится в сообщении. Поделиться

Уничтожение "Новочеркасска": что известно

Украинские воздушные силы в ночь на 26 декабря уничтожили большой десантный корабль россиян "Новочеркасск" в Феодосии.

Это стало продолжением серии уничтожений кораблей Черноморского флота РФ по Украине, в результате чего часть кораблей отвели из бухт Крыма.

Около 3 часов ночи 26 декабря в Феодосийском районе в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Сообщалось, что взорвавший корабль якобы с иранскими боеприпасами, в порту возник пожар.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские защитники взорвали в оккупированной Феодосии российский большой десантный корабль "Новочеркасск".

Позже стало известно, что ИДК "Новочеркасск" уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации Воздушных Сил.

На борту корабля находились БПЛА Shahed, которые российская армия использует для атак на украинские города.

Минобороны России сообщило, что ВДК "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии этой ночью "во время отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет".

По утверждению российского Минобороны, "во время противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет". В Воздушных силах ВСУ это опровергли.