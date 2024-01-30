Россияне официально подтвердили ликвидацию моряка на уничтоженном ВСУ "Новочеркасске"

Гимназия в российском городе Шахты подтвердила гибель одного из своих выпускников, служившего на крупном десантном корабле "Новочеркасск", который был уничтожен в декабре в результате удара ВСУ по Феодосийскому порту в оккупированном Крыму.

В РФ подтвердили гибель одного моряка

Как говорится, на сайте «Гимназии имени А.С. Пушкина» сообщается, что погибший — старший матрос Игорь Мещеряков, он окончил это учебное заведение в 2017 году.

С августа 2021 года Мещеряков проходил службу в 197-й бригаде крупных десантных кораблей ВМФ РФ ВДК «Новочеркасск» в звании матрос, сообщается на сайте. Поделиться

В гимназии также заявили, что Мещеряков погиб 26 декабря 2023 года — в день ракетного удара по Феодосии. Кроме того, отмечается, что Мещеряков посмертно награжден Орденом мужества.

Таким образом, Мещеряков стал первым моряком, чья гибель в результате удара официально подтверждена.

Уничтожение "Новочеркасска": что известно

Украинские воздушные силы в ночь на 26 декабря уничтожили большой десантный корабль россиян "Новочеркасск" в Феодосии.

Это стало продолжением серии уничтожений кораблей Черноморского флота РФ по Украине, в результате чего часть кораблей отвели из бухт Крыма.

Около 3 часов ночи 26 декабря в Феодосийском районе в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Сообщалось, что взорвавший корабль якобы с иранскими боеприпасами, в порту возник пожар.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские защитники взорвали в оккупированной Феодосии российский большой десантный корабль "Новочеркасск".

Позже стало известно, что ИДК "Новочеркасск" уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации Воздушных Сил.

На борту корабля находились БПЛА Shahed, которые российская армия использует для атак на украинские города.

Минобороны России сообщило, что ВДК "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии этой ночью "во время отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет".

По утверждению российского Минобороны, "во время противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет". В Воздушных силах ВСУ это опровергли.