Существует ли угроза наступления армии РФ на Харьков — ответ ВСУ

По словам руководителя прессслужбы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, пока нет угрозы начала нового наступления преступной армии РФ в направлении Харькова.

Что известно о ситуации на Харьковщине

Эта информация неоднократно звучит из уст разных должностных лиц из-за границы, аналитических групп. Могу успокоить харьковчан: для того чтобы пойти еще раз на Харьков, нужно провести ряд мероприятий, которые провести незаметно для нас, для нашей разведки практически невозможно. Чтобы пойти на Харьков, им нужно собрать очень большие силы, которых у них нет. Поголовье русской армии, которое находится на северной границе, на Купянском направлении, мы контролируем, мы видим их перемещение. Соответственно, пока угрозы для Харькова с севера нет, - подчеркнул Фитьо. Поделиться

Он подчеркнул, что с севера Харьков защищают инженерные укрепления и подразделения украинских военных.

Ситуация под контролем, поводов для переживаний для харьковчан нет, – заверил Фитьо. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Купянска

По словам военного ВСУ и руководителя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочка в комментарии журналистам канала "Эспрессо", преступная армия РФ пытается окружить украинских военных в районе Купянска.

В частности, севернее города продолжаются тяжелые бои.

Трудные бои продолжаются, как и продолжались крайнюю неделю. Это связано с тем, что россияне пытаются пройти на Часов Яр, на сторону Оскольского водохранилища. Условно говоря, оккупанты с севера пытаются окружить наши войска, - объясняет военный. Поделиться

По его словам, враг пытается проводить наступательные операции, и Лимано-Купянское направление не следует рассматривать как отдельное направление удара вражеских сил.

По его словам, сейчас российские оккупанты проводят целый ряд мероприятий, чтобы вернуть под контроль территории, утраченные в течение прошлого и этого года.

Для выполнения задач Путина, оккупанты должны показать любые победы, чтобы он подал себя как военный стратег перед выборами в РФ. Конечно, нашим бойцам довольно тяжело, но паники в ВСУ нет, только мотивация. Даже небольшие тактические успехи, которые россияне пытались продемонстрировать, как правило, возвращаются нашими Вооруженными силами или враг там не может закрепиться, - подчеркивает Тимочко. Поделиться

Он подчеркнул, что согласно информации в ежедневных сводках Генштаба, преступная армия РФ каждые сутки теряет около тысячи человек убитыми.

Кроме этого, украинские военные уничтожают большое количество вражеской артиллерии.