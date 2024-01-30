Существует ли угроза наступления армии РФ на Харьков — ответ ВСУ

По словам руководителя прессслужбы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, пока нет угрозы начала нового наступления преступной армии РФ в направлении Харькова.
Что известно о ситуации на Харьковщине
Он подчеркнул, что с севера Харьков защищают инженерные укрепления и подразделения украинских военных.
Что известно о ситуации в районе Купянска
По словам военного ВСУ и руководителя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочка в комментарии журналистам канала "Эспрессо", преступная армия РФ пытается окружить украинских военных в районе Купянска.
В частности, севернее города продолжаются тяжелые бои.
По его словам, враг пытается проводить наступательные операции, и Лимано-Купянское направление не следует рассматривать как отдельное направление удара вражеских сил.
По его словам, сейчас российские оккупанты проводят целый ряд мероприятий, чтобы вернуть под контроль территории, утраченные в течение прошлого и этого года.
Он подчеркнул, что согласно информации в ежедневных сводках Генштаба, преступная армия РФ каждые сутки теряет около тысячи человек убитыми.
Кроме этого, украинские военные уничтожают большое количество вражеской артиллерии.