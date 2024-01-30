ВСУ поразили РЛС противовоздушной обороны оккупантов в Крыму
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Проиcшествия
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ВСУ поразили РЛС противовоздушной обороны оккупантов в Крыму

СтратКом ВСУ
РЛС
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Во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины подбили радиолокационную станцию системы ПВО российской армии. Вражеский военный объект находится возле поселка Раздольное.

ПС попали в российское ПВО в Раздольном

Воздушные силы ВСУ успешно сработали по радиолокационной станции армии РФ в оккупированном Крыму.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Военные отметили, что нанесли успешный удар сегодня утром, 30 января.

В сообщении говорится, что в результате боевой работы Вооруженных сил была "успешно поражена радиолокационная станция российской системы ПВО" вблизи поселка Раздольное в оккупированном Крыму.

Что известно о новой атаке дронов в РФ

Оккупанты утверждают, что в ночь на 30 января российскими силами противовоздушной обороны якобы была отбита массированная атака беспилотников.

В российском оборонном ведомстве заявили, что якобы был сбит 21 дрон, в том числе 11 над Крымом, 5 – над Белгородской областью, 3 – над Брянской, по одному – над Калужской и Тульской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломок беспилотника упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.

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