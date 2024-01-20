В Воздушных силах составили рейтинг топ "бавовны" в оккупированном Крыму

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал самые болезненные для российских оккупантов удары ВСУ по аннексированному Крыму.
Что известно о рейтинге "бавовны" в Крыму в исполнении ВСУ
В частности, по мнению Игната, лучшей операцией ВСУ является уничтожение флагмана Черноморского флота РФ, ракетного крейсера "Москва".
По его словам, второе место в рейтинге занимает удар полученными от Великобритании высокоточными, крылатыми ракетами Storm Shadow по зданию штаба командования Черноморского флота в оккупированном Севастополе.
В результате этого, как отмечает Игнат, было уничтожено большое количество руководящего состава оккупационной армии РФ, пункты управления.
Среди других сделок он упомянул уничтожение российской авиации на аэродромах и уничтожение комплексов "Триумф" с видеоподтверждением.
И напоследок спикер ПС вспомнил удары в Гвардейском и Джанкое, когда "по поезду пришли боеприпасы".
Что говорят в ГУР о продолжении "бавовны" в Крыму
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов подчеркнул необходимость продолжать давление на страну-агрессорку РФ, в частности, за счет мощных ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ в оккупированном Крыму.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-