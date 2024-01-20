В Воздушных силах составили рейтинг топ "бавовны" в оккупированном Крыму

Что известно о рейтинге "бавовны" в Крыму в исполнении ВСУ

В частности, по мнению Игната, лучшей операцией ВСУ является уничтожение флагмана Черноморского флота РФ, ракетного крейсера "Москва".

Это была гениальная операция, которая уже описана, и Bayraktar участвовал в этом уничтожении, отвлекавший внимание. Но этот крейсер — это то, что очень мешало, флагман Черноморского флота, который содержал много аппаратуры, имел серьезные ударные функции и уничтожить такой корабль было очень непросто. Но наши Силы обороны перехитрили их – это классика. Я думаю, что не один фильм будет снят по этой операции, - отметил спикер командования ПС ВСУ. Поделиться

По его словам, второе место в рейтинге занимает удар полученными от Великобритании высокоточными, крылатыми ракетами Storm Shadow по зданию штаба командования Черноморского флота в оккупированном Севастополе.

В результате этого, как отмечает Игнат, было уничтожено большое количество руководящего состава оккупационной армии РФ, пункты управления.

Севастополь - это не "город русских моряков", это украинский город, поэтому удар был красноречивым, - объясняет представитель ПС ВСУ. Поделиться

Среди других сделок он упомянул уничтожение российской авиации на аэродромах и уничтожение комплексов "Триумф" с видеоподтверждением.

И напоследок спикер ПС вспомнил удары в Гвардейском и Джанкое, когда "по поезду пришли боеприпасы".

Да, врага надо бить, и об этом я вам говорю - это логистика, это обеспечение, это базы, пункты управления, - отмечает представитель ПС ВСУ. Поделиться

Что говорят в ГУР о продолжении "бавовны" в Крыму

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов подчеркнул необходимость продолжать давление на страну-агрессорку РФ, в частности, за счет мощных ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ в оккупированном Крыму.