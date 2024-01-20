У Повітряних силах склали рейтинг топ "бавовни" в окупованому Криму

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав найболючіші для російських окупантів удари ЗСУ по анексованому Криму.
Що відомо про рейтинг “бавовни” у Криму у виконанні ЗСУ
Зокрема, на думку Ігната, найкращою операцією ЗСУ є знищення флагмана Чорноморського флоту РФ, ракетного крейсера “Москва”.
За його словами, друге місце у рейтингу займає удар отриманими від Великої Британії високоточними, крилатими ракетами Storm Shadow по будівлі штабу командування Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.
В результаті цього, як зазначає Ігнат, було знищено велику кількість керівного складу окупаційної армії РФ, пункти управління.
Серед інших операцій він згадав знищення російської авіації на аеродромах та знищення комплексів "Тріумф" з відеопідтвердженням.
І наостанок речник ПС пригадав удари у Гвардійському і Джанкої, коли "по поїзду прийшли боєприпаси".
Що кажуть у ГУР стосовно продовження “бавовни” у Криму
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов підкреслив необхідність продовжувати тиск на країну-агресорку РФ, зокрема, за рахунок потужних ударів по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ в окупованому Криму.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-