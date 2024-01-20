У Повітряних силах склали рейтинг топ "бавовни" в окупованому Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних силах склали рейтинг топ "бавовни" в окупованому Криму

бавовна у Криму
Джерело:  Фокус

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав найболючіші для російських окупантів удари ЗСУ по анексованому Криму. 

Що відомо про рейтинг “бавовни” у Криму у виконанні ЗСУ

Зокрема, на думку Ігната, найкращою операцією ЗСУ є знищення флагмана Чорноморського флоту РФ, ракетного крейсера “Москва”.

Це була геніальна операція, яка вже описана, і Bayraktar брав участь у цьому знищенні, відвертав увагу. Але цей крейсер — це те, що дуже заважало, це флагман Чорноморського флоту, який містив багато апаратури, мав серйозні ударні функції і знищити такий корабель було дуже непросто. Але наші Сили оборони перехитрили їх — це класика. Я думаю, що не один фільм буде знято по цій операції, - зазначив речник командування ПС ЗСУ.

За його словами, друге місце у рейтингу займає удар отриманими від Великої Британії високоточними, крилатими ракетами Storm Shadow по будівлі штабу командування Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.

В результаті цього, як зазначає Ігнат, було знищено велику кількість керівного складу окупаційної армії РФ, пункти управління.

Севастополь — це не "город русских моряков", це українське місто, тому удар був красномовним, - пояснює речник ПС ЗСУ.

Серед інших операцій він згадав знищення російської авіації на аеродромах та знищення комплексів "Тріумф" з відеопідтвердженням.

І наостанок речник ПС пригадав удари у Гвардійському і Джанкої, коли "по поїзду прийшли боєприпаси".

Так, ворога треба бити, і про це я вам кажу — це логістика, це забезпечення, це бази, пункти управління, - зазначає речник ПС ЗСУ.

Що кажуть у ГУР стосовно продовження “бавовни” у Криму

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов підкреслив необхідність продовжувати тиск на країну-агресорку РФ, зокрема, за рахунок потужних ударів по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ в окупованому Криму.

Наші підрозділи [минулого року] неодноразово входили до Криму. Активні дії спецпризначенців триватимуть і надалі, - пообіцяв Буданов.

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