Росіяни заявляють про масштабні відключення світла в окупованому Криму

Російські Telegram-канали із посиланням на жителів окупованого Росією Криму повідомляють про масштабні відключення світла на території півострова.

Що відомо про масштабні відключення світла в Криму

Зазначається, що наразі електропостачання припинене у переважній більшості великих міст на території півострова.

Зокрема, місцеві жителі повідомляють, що без світла залишились Севастополь, Феодосія, Саки, Джанкої та Керч.

Зазначається, що причиною зникнення електроенергії, за попередньою інформацією вказується аварійне відключення у мережах Кримської енергосистеми.

За словами місцевих жителів, о 18:05 нібито помилково спрацювало газове обладнання на Балаклавській ТЕС, це спричинило відключення двох енергоблоків.

Через відсутність енергопостачання на вулицях міст стався транспортний колапс, через не справні світлофори.

Відключені споживачі: Балаклава, б .Козача, б. Очеретяна, Фіолент, центральна частина міста, вул. Леніна, вул. Б. Морська. Всі оперативні бригади працюють на місці. Протягом години енергопостачання буде відновлено, - заявив керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв. Поширити

В "адміністрації" міста Саки заявили, що більша частина міста залишилася без світла через аварію на лінії за межами міста.

Також зупинилися всі насосні підприємства "Вода Криму".

"Глава" Криму Сергій Аксьонов написав, що частина півострова виявилася знеструмлена в результаті аварійного відключення обладнання на Балаклавській ТЕС.

Західні аналітики прогнозують битву за Крим протягьом цього року

За словами колишнього президента Джеймстаунського фонду Глен Ховарда у матеріалі для видання The Hill, Чорне море та Крим у цьому році стануть ключовими аренами бою між Україною та РФ.

Аналітик зазначає, що українським військовим дуже важливо домогтись ізоляції окупованого Росією півострова та змусити військових злочинців армії РФ у Криму остаточно деградувати у військовому плані.

Ховард зазначає, що Україна домоглась блискавичного успіху у битві за Чорне море проти РФ у минулому році.

Зокрема, українські військові серйзно зменшили боєздатність Чорноморського флоту РФ з використанням морських безпілотників і крилатих ракет британського виробництва Storm Shadow, змусивши російські військові кораблі піти з бухти у Севастополі.

Нещадавно українські військові також успішно знищили черговий корабель Чорноморського флоту "Новочеркаськ, який став свідченням чергових втрат армії РФ, яка за 4 місяці втратила 20% власного флоту.

Україна фактично припинила морську блокаду Одеси та відновила експорт зерна та іншої сировини зі свого стратегічного чорноморського порту.

Наступним кроком у Чорному морі для Заходу є допомога Києву націлитися на Крим - незаконно анексований Росією в 2014 році - і перервати матеріально-технічний шлях Росії для її сил, які діють на півдні України, - зазначає Ховард. Поширити

За словами Бена Ходжеса, колишнього командувача армією США в Європі, Крим є "вирішальною територією війни".

Колишній Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав повторив цю тезу.

Західні аналітики та колишні військові сходяться на думці, що для ізоляції півострова українським військовим необхідно знищити незаконно побудований Росією Керченський міст.

Його знищення суттєво обмежило б здатність Москви поповнювати свої війська на півдні України та значно послабило б російські сили.

Зокрема, це дозволило би українським військовим у Запорізькій області пробити собі шлях крізь ворожі лінії оборони і вийти до кордонів із Кримом.

Українські лінії фронту в Роботиному наразі знаходяться лише в 70 милях від Азовського узбережжя.