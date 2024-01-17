У Криму оголошена повітряна тривога. У районі Євпаторії лунають вибухи

17 січня у тимчасово окупованому Севастополі у Криму була оголошена повітряна тривога. Місцеві жителі повідомляють про вибухи у Євпаторійському районі.

Вибухи в Криму 17 січня

О 15:44 у Севастополі оголошено повітряну тривогу, припинив роботу морський та наземний транспорт. Також перекрили рух по Кримському мосту.

Згодом так званий «губернатор» Севастополя Развожаєв заявив, що дим у районі Севастопольської бухти є нібито табельними засобами маскування, що використовують російські військові.

Також у порту Феодосії фіксували димову завісу.

За даними “Суспільного“, у Євпаторійському районі Криму було чутно вибухи.

Чув два вибухи біля моря зі сторони Сак. Один був дуже гучний, інший більш тихіший, — сказав місцевий житель. Поширити

“Крим. Реалії“ повідомляє, що у місцевих чатах скаржаться на те, що сирени повітряної тривоги погано чути.

Пізніше російські Телеграм-канали заявили, що вибухи — нібито робота ППО. О 16:06 оголошено відбій повітряної тривоги.

Атаки на об’єкти в Криму

За даними моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews, за 2023 рік ЗСУ здійснили щонайменше 184 атак на Крим.

Враховувалося застосуванням дронів та ракет по об'єктах російських військових на території окупованого Криму та по кораблях Чорноморського флоту РФ у Чорному морі.

У Севастополі за рік було зафіксовано щонайменше 45 атак, по російських кораблях у Чорному морі — щонайменше 23, на заході півострова — щонайменше 33, у Джанкойському районі — щонайменше 21 , у Феодосійському регіоні — щонайменше 15.

По Кримському мосту було здійснено не менше чотирьох атак за 2023 рік.

Найбільше вибухів у Криму було у вересні — 31 атака, 30 було у серпні, 21 — у липні, по 18 — у червні та жовтні.